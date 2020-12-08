Эксперт Медведев назвал условие экономического роста в РФ в 2021 году

Российские власти рассчитывают, что в 2021 году удастся не допустить такого падения национальной экономики, как в текущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Экономист Павел Медведев в комментарии ФАН назвал условие роста российской экономики в следующем году.

В аналитическом комментарии агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) отмечается, что переход в России к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики. В Кремле оценили прогноз агентства заявив, что у российского правительства иные прогнозы.

«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом», — добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что уровень государственного долга и запасов как раз является одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность.

Экономист Павел Медведев назвал условие, при котором российская экономика будет восстанавливаться.

«Нужно победить этот вирус, что, по-видимому, и будет сделано. Я во всяком случае надеюсь на это. Придумали же «Спутник-V», — заявил ученый.

При этом Медведев считает, что в ближайшее время не стоит ожидать восстановления экономики до прежнего уровня.

«Российская экономика полностью восстановится очень нескоро», — добавил эксперт.

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