Эпидемия заставила КНДР пойти на сближение с южным соседом

Южнокорейский министр объединения Ли Ин Ен заявил о том, что его страна и КНДР находятся на пороге переломного момента во взаимоотношениях, так как северный сосед неожиданно стал подавать миролюбивые сигналы. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Ким Чен Ын отправил письмо с извинениями за гибель рыбака на границе, в сентябре убитого северокорейскими солдатами. Политик объяснил этот поступок военных повышенным уровнем тревоги в стране в связи с эпидемией коронавируса. Также в ходе последнего военного парада государственный лидер произнес неожиданно миролюбивую речь, в которой назвал южных корейцев «любимыми соотечественниками».

Ли Ин Ен надеется, что это начало новой эпохи потепления межгосударственных отношений; первые дипломатические контакты намечены на январь. Чиновник предложил протянуть руку помощи соседям, которые пострадали от голода, стихийных бедствий и пандемии. Была подчеркнута возможность предоставления вакцин и тестов на COVID-19.

«Обеспечение эпидемиологической безопасности Севера тесно связано с обеспечением безопасности Южной Кореи, поэтому оказание помощи можно рассматривать как один из шагов на пути к нашей собственной защищенности», — добавил министр.

Ранее стало известно, что экономика КНДР столкнулась с исключительными проблемами после того, как правительство ввело строжайшие меры по борьбе с распространением вируса COVID-19. С конца января 2020 года граница с Китаем была официально закрыта, в результате чего объемы торговли между странами резко упали до рекордно низкого уровня.