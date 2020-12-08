Президент РФ подписал закон об удаленной работе

Москва, 8 декабря. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о работе в удаленном режиме.

Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит в Трудовой кодекс России определение основных понятий дистанционной работы, а также временной и комбинированной дистанционной работы.

Закон регламентирует нормы дистанционной работы, а также объясняет, как сотрудники могут совмещать офисную и дистанционную работы.

Закон об удаленной работе был одобрен Совфедом 2 декабря.

В условиях пандемии коронавируса режим удаленной работы применяется для противодействия распространению инфекции среди сотрудников.

Глава государства также подписал закон о продлении срока действия "дачной амнистии". Упрощенный режим оформления загородной недвижимости будет действовать до 2026 года.