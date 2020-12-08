Глава ЛНА Хафтар призвал силовые структуры обеспечить безопасность в Бенгази

Бенгази, 8 декабря. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар провел официальную встречу с главой Штаба безопасности генерал-лейтенантом Абдель Разеком Назури.

Отдел военной информации ЛНА сообщил в Facebook-аккаунте, что во время беседы стороны изучили отчеты по проделанной работе силовых структур. Также в разговоре затронули вопрос борьбы с преступностью в крупных городах североафриканского государства.

#القيادة_العامة . القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر يجتمع برئيس وأعضاء... Опубликовано ‎الاعلام الحربي‎ Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что зачистка Бенгази от криминальных элементов в ближайшем будущем завершится. Он также призвал службы продолжать работу, пока улицы города не станут безопасными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о встрече главы ЛНА с офицерами Вооруженных сил. Во время беседы он похвалил спикера Палаты представителей Агилу Салеха. По его мнению, председатель парламента является истинным патриотом североафриканского государства.