Сосновский: Германия устранилась от инцидента с отравлением Навального

Германия устранилась от инцидента с отравлением Алексея Навального и фактически сделала ответственным за дальнейший ход расследования самого оппозиционера. От его заинтересованности и открытости будет зависеть раскрытие объективной истины в деле с применением якобы «Новичка». Такое мнение ФАН высказал политолог Александр Сосновский, комментируя заявление посла ФРГ в РФ Гезы Андреаса фон Гайра.

ФРГ получила четыре судебных обращения от российской стороны по делу, связанному с отравлением Алексея Навального, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Запросы уже переданы на обработку, однако РФ не получит быстрого ответа в силу специфики документации, сообщила «Комсомольская Правда». Немецкий дипломат также отметил, что полученные запросы в большей части касаются истории болезни Навального. Немецкое законодательство предусматривает раскрытие сведений третьей стороне при наличии согласия на это действие самого пациента (то есть Алексея Навального), заявил фон Гайр.

Лукавство посла Германии

Позицию немецкого посла ФАН прокомментировал главный редактор журнала World Economy, политолог Александр Сосновский. В беседе с корреспондентом редакции эксперт указал на неточности в словах дипломата, а также раскрыл подоплеку заявления, указывающую на намерение ФРГ отстраниться от инцидента с отравлением российского оппозиционера.

По словам эксперта, в Германии существуют нормы немецкого и европейского законодательства о нераскрытии персональных данных. Однако возможность предоставить сведения у ФРГ есть, а потому дипломат несколько лукавит, заявляя обратное. Политолог отметил, что сведения могут быть предоставлены по решению суда Германии, в частности в рамках серьезного расследования или взаимоотношений двух стран. Расследование отравления Навального с участием международного сообщества — достаточно серьезное дело.

«Посол говорит о формальной стороне дела, когда действительно это нельзя. Но есть и неформальная сторона дела, когда запрос поступает от другого государства. Тогда дело поступает в Министерство юстиции, которое имеет возможности этот закон условно «обойти». Если есть опасность передачи личных данных человека, но он этого не хочет, то есть всегда возможность сведения таким образом видоизменить, чтобы то, чего он не желает — не попало к общественности в руки. Допустим, из дела убираются какие-то диагнозы, которые могут создать какой-то неприятный имидж человеку. Судья может это решить. Сам знаю много случаев, когда в рамках расследования обычных криминальных дел такие решения принимались очень быстро и тогда получали все, что необходимо. Так что это чистой воды лукавство, при том условии, что такое законодательство существует. Но пойти навстречу возможность всегда есть», — заявил Сосновский.

Посол лукавит и в том, что запросы по Навальному — это не только те, о которых сейчас говорит дипломат, отметил Сосновский. Еще в начале сентября в немецкий бундестаг был передан целый перечень вопросов из Госдумы РФ, который попал в руки председателя парламента Вольфганга Шойбле.

«Шойбле целую неделю держал документы у себя под замком, не передавая их другим фракциям. Был очень большой скандал на эту тему. Фракция «Альтернатива для Германии» поднимала шум, спрашивая, почему те запросы, поступали из Госдумы не были переданы дальше для рассмотрения. Так что запросов было много, но то, о чем говорит посол касается только конкретного запроса по болезни. Так что здесь тоже есть лукавство», — подчеркнул эксперт.

Германия устранилась от инцидента с Навальным

По мнению политолога Сосновского, позицию немецкого дипломата, заявляющего о необходимости получения разрешения на раскрытие данных у Навального, можно трактовать как устранение ФРГ от инцидента с отравлением. При этом Германия ответственным за дальнейшее расследование сделала самого Навального. Теперь ход дела будет зависеть от объективности и честности оппозиционера, его заинтересованности, готовности раскрывать данные и передавать документы

«Германия прямым текстом просто заявила, что если Навальный хочет, то может передать сведения. ФРГ формально никакого отношения к этому более не имеет», — отметил Сосновский.

Однако эксперт считает, что оппозиционер не будет предоставлять России никаких сведений, так как это дискредитирует его самого и «рассыплет обвинения» Запада как «карточный домик».

«Он будет отказываться точно также, как он отказывался предоставить счета, которые приходили на его лечение. Он не будет делать это по одной простой причине: в этих документах не содержится подтверждения тех обвинений, которые были выдвинуты против России. В любом другом случае эти документы уже были бы выложены на стол. Здесь нет никаких сомнений именно в этом. Поскольку есть основания предполагать, что результаты анализов, которые были сделаны в Германии, Швеции и Франции не позволяют однозначно делать выводы <…> Поэтому Навальный и не может ничего выложить. Все что он сейчас выложит будет играть только против него, и все обвинения рассыплются как карточный домик», — заявил собеседник редакции.

В завершение Александр Сосновский подчеркнул, что Навальный не будет представлять никаких документов. Чем больше туманного будет в деле Навального, тем больше у оппозиционера поле для маневров и создания версий об отравлении, причастных к этому лицах и иных нюансах дела. В сложившихся обстоятельствах он может говорить все что угодно. Как только он выложит документы, ему дальше придется говорить языком фактов, а этого он избегает.

Напомним, депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт комментировал призыв Навального к европолитикам о введении санкций против РФ. По словам немецкого парламентария, такой шаг можно оценить, как нарушение политической этики и предательство собственного народа. По мнению Гердта, после такого оппозиционер не заслуживает уважения.