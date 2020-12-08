Стала известна сумма взятки заместителю прокурора Зеленограда

Зеленоград, 8 декабря. 300 тысяч рублей получил заместитель прокурора Зеленоградского административного округа, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Силовики задержали мужчину с поличным при передаче денег. За указанную сумму подозреваемый в коррупции чиновник должен был сделать так, чтобы подсудимый по уголовному делу о тяжком преступлении получил более мягкий срок.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Решается вопрос о задержании взяточника.

Как ранее сообщал ФАН, на днях в другом случае виновным в получении взяток был признан заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации. Мужчина брал от авиакомпаний деньги через посредников и «заработал» на этом 4 млн рублей.

Следователи выяснили, что руководитель построил схему, по которой представители авиакомпаний, зависящих от решения чиновника, были обязаны за вознаграждение получать разрешения на полеты.