Толерантность суда США привела к допущению трансгендеров в школьные раздевалки

Даллас, 7 декабря. Верховный суд в понедельник отклонил апелляцию родителей из штата Орегон, которые просили не допускать трансгендерных учеников в раздевалки и душевые, предназначенные для школьников изначально мужского или женского пола. Об этом сообщает NBC News.

В 2017 году родители старшеклассников подали в суд на школьный округ Далласа, чья политика позволила трансгендеру-мужчине пользоваться мужскими помещениями. В то время адвокат родителей указывал, что цисгендерным ученикам неловко и стыдно переодеваться в одной комнате с человеком изначально другого пола, но идентифицирующего себя иначе.

«Политика, которая позволяет трансгендерным учащимся пользоваться школьными ванными комнатами и шкафчиками в соответствии с их самоидентифицированным полом тем же образом, как и учащиеся-цисгендеры используют эти удобства, не нарушает неприкосновенность частной жизни или родительские права, а также не создает исковых сексуальных домогательств», — заявил судья А. Уоллес Ташима из 9-го окружного апелляционного суда США.

ЛГБТ-сообщество уже отпраздновало это событие, воспринимая его как свою безусловную победу.

«Сегодняшнее решение — отличная новость для учеников-трансгендеров. Они заслуживают такой образовательной среды, которая была бы безопасной, благоприятной и свободной от дискриминации. Действия школьного округа по созданию такого окружения были оправданы», — заявила Мара Кейслинг, исполнительный директор Национального центра по вопросам равенства трансгендеров.

Прецедентное право, которое широко распространено в американской юриспруденции, привело к тому, что после вынесения решения по орегонскому делу аналогичные иски, поданные родителями по всей стране, также не были удовлетворены судами.

Ранее английский нападающий Джеймс Варди из «Лестера» в ходе матча 11-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» с силой снес флажок с цветами ЛГБТ, развевающийся на уголке поля. Футболист получил желтую карточку и ненависть людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.