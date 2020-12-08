Володин рассказал о новых заболевших в Госдуме

На лечении в больницах из-за коронавируса находятся 15 депутатов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ФАН.

«У нас на больничной койке сейчас находятся 15 депутатов, а всего переболело 144 депутата, то есть 30% депутатского корпуса переболело COVID-19, — отметил он. — Можно сказать, минимальное количество депутатов находится на больничной койке, но это не значит, что нам нужно игнорировать требования».

Отметим, 26 ноября Вячеслав Володин сообщил, что из-за коронавирусной инфекции на больничной койке находился 21 парламентарий. Всего в нижней палате парламента 450 депутатских мест. В конце сентября из-за последствий коронавируса умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, ему было 67 лет.

За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода.

Ранее глава по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал ФАН, как он переболел коронавирусом. Законодатель выразил надежду, что он вернется к полноценной работе в понедельник, 7 декабря.