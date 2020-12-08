Москвич задержал надругавшегося над женщиной насильника

Москва, 8 декабря. Житель российской столицы спас 49-летнюю москвичку от изнасилования. Как стало известно ФАН, отважный гражданин задержал насильника и передал его сотрудникам правоохранительных органов.

Происшествие случилось ночью 7 декабря в подъезде одного из домов на Новочеркасском бульваре. 25-летний гастарбайтер повалил жительницу столицы на ступеньки, сорвал с нее одежду и стал совершать с ней насильственный половой акт. Но ему помешали жители, которые зашли в подъезд.

По данному факту следователи СКР по Москве возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование».

«Пострадавшая возвращалась домой из гостей, — рассказал ФАН источник в полиции. — Она зашла в подъезд и сразу получила несколько ударов в лицо, после чего упала на ступеньки. Насильник натянул верхнюю одежду и нижнее белье ей на голову».

Женщина отбивалась как могла и даже сумела укусить нападавшего мужчину за ухо. Однако силы оказались неравны.

«На счастье потерпевшей, в подъезд зашли соседи. Один из мужчин скрутил подозреваемого и задержал его до приезда силовиков», — резюмировал источник.

Позже стражи порядка отсмотрели записи с камеры наружного наблюдения. Они увидели, как задержанный гастарбайтер до совершения преступления высматривает себе жертву. Сейчас решается вопрос о его аресте.