Новая волна Интернет-цензуры в Китае затронула 105 приложений

Китайское правительство изъяло 105 различных приложений из общего доступа на своей территории. В список вошла распространенная туристическая программа TripAdvisor. Она попала под кампанию чистки Интернета от контента, связанного с насилием, азартными играми, проституцией и порнографией.

Некоторое время назад ФАН рассказывал, что в мировом политическом дискурсе зарождается понятие Telegram-революций. Связано это с тем, что мессенджер широко применяется для координации протестов в США и прочих странах наряду со множеством других коммуникационных средств. Известно, что участники незатихающих беспорядков на американских улицах активно используют не только очевидные возможности соцсетей Facebook и Twitter, мессенджеров Signal и Telegram, но и онлайн-карт, редактора таблиц Google Sheets, а также ряда других Интернет-ресурсов и приложений для смартфонов.

Мессенджеры давно заняли прочное место в нашей цифровой жизни, и, разумеется, участники протестов в полной мере используют функционал этих приложений, а детище российского программиста Павла Дурова считается одним из наиболее защищенных.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах. Как уточнило РИА «Новости», всего в перечень вошло около 30 приложений. Впоследствии список должно утвердить правительство. В частности, в категории браузеров и поисковых систем лидируют продукты «Яндекса». Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир». В ведомстве отметили, что предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов.