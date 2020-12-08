Ирина Безрукова поделилась мечтами об идеальном праздновании Нового года

Известная советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова призналась ФАН, что хотела бы встретить Новый год в избушке в окружении друзей и близких.

Член Общественной палаты Московской области в эксклюзивном интервью поделилась своими мыслями, как лучше всего, по ее мнению, отмечать главный праздник страны.

«Прошлый Новый год я встретила на [популярном индонезийском курорте] Бали с прекрасной компанией людей, с которыми познакомилась непосредственно на самом острове, — вспомнила Безрукова. — И этот опыт мне понравился! Но в нынешнем году не до островов…»

По словам собеседницы ФАН, если бы она мечтала о том, как отпраздновать наступающий 2021 год, то это однозначно было бы торжество в кругу дорогих ей людей.

«Обязательно были бы самые лучшие и близкие друзья и родственники. И лучше в избушке где-нибудь за городом, где наряжена елка, — призналась Безрукова. — Или в каком-нибудь отеле, где люди живут в деревянных стилизованных домиках. Это было бы прекрасно!»

Вся компания лепила бы там снежную бабу, играла в снежки и весело встретила бы Новый год, заключила актриса.

О своих планах на грядущий праздник также рассказал не менее известный российский певец, автор-исполнитель и композитор Денис Майданов. Он и члены его семьи, скорее всего, поедут отдыхать в Московскую область.

Отметим, ранее Ирина Безрукова поделилась с ФАН отрывком из своей книги «Жить дальше. Автобиография», которая вышла в свет в одном из ведущих отечественных издательств.