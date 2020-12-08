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Эксперт назвал главную цель США в Черном море

Эксперт назвал главную цель США в Черном море

Россия защищает черноморский регион от США, а не наоборот, как об этом говорят американцы. Такое заявление в беседе с ФАН сделал военный эксперт Иван Коновалов.

Учения США с союзниками по НАТО в Черном море, которые проходили с 23 ноября по 4 декабря, стали предупреждением для России, считает американское издание The National Interest. В статье бывшего высококвалифицированного эксперта Пентагона Криса Осборна говорится, проведенные учения показывают, что сдерживание России для Вашингтона остается одним из приоритетов, несмотря на угрозу со стороны Китая в Тихом океане.

В маневрах приняли участие вооруженный американский эсминец Donald Cook, различные средства наблюдения, а также самолеты, предназначенные для поиска подводных лодок. В The National Interest полагают, сочетание этих родов войск обеспечит эффективное наблюдение за российскими подлодками и поможет отслеживать прочую активность в черноморском регионе. Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в комментарии ФАН отметил желание американцев закрепиться на черноморской территории. Именно по этой причине они проводят учения совместно со странами региона.

Эксперт назвал главную цель США в Черном море

«Это банальный перевод стрелок. Для Соединенных Штатов есть одна очевидная военная задача — закрепиться в Черном море. Тут существует для них масса проблем. Во-первых, это Конвенция Монтре о статусе проливов. Согласно договору, боевые корабли стран, не являющихся государствами черноморского региона, не могут находиться в Черном море более 21 дня. Им приходится туда заводить корабли именно таким образом», — сказал эксперт.

Коновалов объяснил, что это правило американцы пытаются обойти с помощью размещения своих баз в странах — партнерах.

«США хотят изменить ситуацию. Для этого они сейчас обустраивают Румынию, как свою главную площадку для действий на Черном море. В военно-воздушном смысле она уже оформлена. Там три огромных базы. Я думаю, и в военном-морском смысле тоже будут оформлять, потому что Румыния заявила НАТО, что нужно принять Украину в черноморскую флотилию военно-политического союза, когда такая будет создана. Румыния ретранслирует слова Соединенных Штатов», — сказал специалист.

Эксперт назвал главную цель США в Черном море

Военный эксперт назвал главную цель США в Черном море, подчеркнув, что для ее достижения американцы выставляют Россию в плохом свете в глазах всего мира.

«Черноморский регион для Соединенных Штатов стратегически важен. Их задача заключается в оттеснении РФ к берегам, но этого, безусловно, никогда не будет, хотя США будут пытаться. То, что они делают сейчас, — это перевод стрелок. В этой ситуации хорошие парни — они, а нас выставляют плохими. Это их обычные англосаксонские действия. Белое выдают за черное, черное — за белое, запутывают всех, а потом включают еще всем известную юридическую казуистику, когда уже вообще непонятно, кто прав, кто виноват. Поэтому, я бы сказал, что Россия скорее защищает весь регион от американской экспансии, а не наоборот», — заключил Коновалов.

Для увеличения своего присутствия в Черном море Соединенные Штаты также готовы активно использовать Украину. Она в свою очередь должна разместить на территории военные базы США, а также увеличить число учений с союзниками НАТО в Черном море. По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, украинские военные должны проводить больше разведывательных операций в отношении России и делиться добытыми данными со странами Альянса.

Эксперт назвал главную цель США в Черном море

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия НАТО в Черном море. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили растущую милитаризацию акватории Черного моря.

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