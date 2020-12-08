Эксперт назвал главную цель США в Черном море

Россия защищает черноморский регион от США, а не наоборот, как об этом говорят американцы. Такое заявление в беседе с ФАН сделал военный эксперт Иван Коновалов.

Учения США с союзниками по НАТО в Черном море, которые проходили с 23 ноября по 4 декабря, стали предупреждением для России, считает американское издание The National Interest. В статье бывшего высококвалифицированного эксперта Пентагона Криса Осборна говорится, проведенные учения показывают, что сдерживание России для Вашингтона остается одним из приоритетов, несмотря на угрозу со стороны Китая в Тихом океане.

В маневрах приняли участие вооруженный американский эсминец Donald Cook, различные средства наблюдения, а также самолеты, предназначенные для поиска подводных лодок. В The National Interest полагают, сочетание этих родов войск обеспечит эффективное наблюдение за российскими подлодками и поможет отслеживать прочую активность в черноморском регионе. Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в комментарии ФАН отметил желание американцев закрепиться на черноморской территории. Именно по этой причине они проводят учения совместно со странами региона.

«Это банальный перевод стрелок. Для Соединенных Штатов есть одна очевидная военная задача — закрепиться в Черном море. Тут существует для них масса проблем. Во-первых, это Конвенция Монтре о статусе проливов. Согласно договору, боевые корабли стран, не являющихся государствами черноморского региона, не могут находиться в Черном море более 21 дня. Им приходится туда заводить корабли именно таким образом», — сказал эксперт.

Коновалов объяснил, что это правило американцы пытаются обойти с помощью размещения своих баз в странах — партнерах.

«США хотят изменить ситуацию. Для этого они сейчас обустраивают Румынию, как свою главную площадку для действий на Черном море. В военно-воздушном смысле она уже оформлена. Там три огромных базы. Я думаю, и в военном-морском смысле тоже будут оформлять, потому что Румыния заявила НАТО, что нужно принять Украину в черноморскую флотилию военно-политического союза, когда такая будет создана. Румыния ретранслирует слова Соединенных Штатов», — сказал специалист.

Военный эксперт назвал главную цель США в Черном море, подчеркнув, что для ее достижения американцы выставляют Россию в плохом свете в глазах всего мира.

«Черноморский регион для Соединенных Штатов стратегически важен. Их задача заключается в оттеснении РФ к берегам, но этого, безусловно, никогда не будет, хотя США будут пытаться. То, что они делают сейчас, — это перевод стрелок. В этой ситуации хорошие парни — они, а нас выставляют плохими. Это их обычные англосаксонские действия. Белое выдают за черное, черное — за белое, запутывают всех, а потом включают еще всем известную юридическую казуистику, когда уже вообще непонятно, кто прав, кто виноват. Поэтому, я бы сказал, что Россия скорее защищает весь регион от американской экспансии, а не наоборот», — заключил Коновалов.

Для увеличения своего присутствия в Черном море Соединенные Штаты также готовы активно использовать Украину. Она в свою очередь должна разместить на территории военные базы США, а также увеличить число учений с союзниками НАТО в Черном море. По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, украинские военные должны проводить больше разведывательных операций в отношении России и делиться добытыми данными со странами Альянса.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия НАТО в Черном море. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили растущую милитаризацию акватории Черного моря.