Большая пресс-конференция Владимира Путина: как задать вопрос, если вы не журналист

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря, по традиции завершив политический год в России. В этом году ежегодное мероприятие пройдет в особом формате: шанс задать вопрос главе государства получат не только представители СМИ, но и все граждане.

Как ранее сообщили в Кремле, в 2020 году пресс-конференция Путина будет с элементами прямой линии, на которую любой россиянин сможет задать вопрос. Пока большинство вопросов, заданных президенту, касаются пенсионного обеспечения граждан, прав дольщиков и дистанционного обучения на фоне пандемии COVID-19, сообщает телеканал «Россия-24».

Как задать вопрос Владимиру Путину

Пресс-конференция главы государства — мероприятие в первую очередь для журналистов российских и зарубежных СМИ. В этом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие пройдет в необычном режиме. Путин будет отвечать на вопросы в формате видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огареве. Для представителей СМИ будет организовано несколько площадок, главная — в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Там будут находиться представители федеральных российских СМИ, а также зарубежных масс-медиа, аккредитованных при МИД РФ. Представители региональных СМИ будут работать с площадок, расположенных во всех федеральных округах России.

Отметим сразу, прием заявок от СМИ для аккредитации на пресс-конференцию Владимира Путина уже завершен. Список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря 2020 года на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Все уточнения можно будет получить по телефонам: +7 (495) 606–20–35; +7 (495) 606–53–97; +7 (495) 606–40–27.

Что касается россиян, не имеющих отношения к СМИ, они также могут задать вопрос главе государства через приложение «Москва — Путину». Вопрос может быть в текстовом формате, либо в формате видеообращения. Чтобы задать вопрос Владимиру Путину, нужно зарегистрироваться, указав свои данные и телефон для обратной связи.

Другие важные факты, касающиеся большой пресс-конференции Владимира Путина, представлены в инфографике ФАН.