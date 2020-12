Полиция Флориды изъяла технику их дома ученого, создавшего систему трекинга заражений

Флорида, 8 декабря. Полиция Флориды осуществила рейд в дом бывшей сотрудницы Департамента здравоохранения штата, которая создала систему отслеживания зараженных COVID-19. Специалист по обработке данных Ребекка Джонс подозревается во взломе службы обмена сообщениями Министерства здравоохранения, в связи с чем правоохранители изъяли у нее несколько электронных устройств, которые в дальнейшем будут подвергнуты анализу. Об этом сообщает Fox News.

Женщина опубликовала на своей странице в Twitter несколько сообщений об этом происшествии, включая запись, на которой видно, как полицейские входят в ее дом с оружием.

1/

There will be no update today.



At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.



They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.



They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU — Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020

«Вот что происходит с учеными, которые честно выполняют свою работу. Вот что случается с людьми, которые говорят правду власти», — сетует автор.

2/



They took my phone and the computer I use every day to post the case numbers in Florida, and school cases for the entire country.



They took evidence of corruption at the state level.



They claimed it was about a security breach.



This was DeSantis.



He sent the gestapo. — Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020

Расследование началось в прошлом месяце, когда Департамент здравоохранения Флориды пожаловался на несанкционированную отправку сообщения из своей системы. Поиски привели правоохранителей к дому Ребекки, куда они и явились с соответствующим ордером. Женщина 20 минут отказывалась впускать полицию.

This is what happens to scientists who do their job honestly.



This is what happens to people who speak truth to power.



I tell them my husband and my two children are upstairs... and THEN one of them draws his gun.



On my children.



This is Desantis' Florida. — Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020

Джонс была уволена из ведомства в мае. Как говорит она сама, это стало следствием ее отказа скрывать реальный масштаб эпидемии в США. Администрация губернатора заявила, что Джонс была уволена за неподчинение и одностороннее принятие решений без согласования с эпидемиологической группой.

После своего увольнения женщина использовала краудфандинговую кампанию для того, чтобы запустить свою собственную версию Флоридского трекера случаев заражения COVID-19.

