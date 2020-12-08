В Госдуме рассказали, как будут контролировать иноагентов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал о том, какие шаги должны совершить российские законодатели в вопросе контроля деятельности иностранных агентов.

«С точки зрения законодателя, пришло время сделать три шага. Во-первых — в скором времени мы увидим закон об иноагентах. Сейчас мы расширяем правовое поле для лиц, которые попадают в эту категорию. В эту категорию должны попадать не только общественные организации, но и общественные движения, которые не регистрируются официально как юридическое лицо, но получают иностранное финансирование и участвуют в политической жизни страны. Поэтому будет установлен порядок их регистрации и отчета. Конечно же, любые материалы и информация, которая от них будет исходить, должна формулироваться как информация от иноагента», — объяснил Анатолий Выборный.

По его словам, физические лица, которые также получают иностранное финансирование и участвуют в политической жизни России, не должны иметь доступ к государственным муниципальным службам и государственным тайнам.

«Второй шаг, сточки зрения законодателя, — установление ограничения работы в российском информационном поле для иностранных СМИ. С точки зрения вмешательства в выборную кампанию и политическую жизнь нашей страны, необходимо сделать так, чтобы наши компетентные органы могли мгновенно блокировать любую информацию, которая идет от иностранных СМИ», — заявил он.

По мнению Выборного, третий важный шаг российских законодателей — установление серьезной административной и уголовной ответственности для иноагентов.

«Например, в США за нарушение правил, которые касаются иноагентов, установлена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. В Австралии лишь за нарушение правил регистрации как иноагента установлена уголовная ответственность до 20 лет лишения свободы», — сообщил депутат.

Напомним, группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, ужесточающий наказание за нарушения деятельности НКО, общественных объединений и физлиц, признанных иноагентами. Документ размещен в электронной базе Госдумы.