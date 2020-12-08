В МЧС России рассказали, как распознать прочный лед на глаз

МЧС России запустило профилактическую акцию «Безопасный лед» во всех регионах страны, передает ФАН. Спасатели патрулируют водоемы, ставят предупреждающие и запрещающие знаки, объясняют, как отличить крепкий лед на глаз и как обезопасить зимнюю рыбалку.

По данным МЧС РФ, в текущем сезоне на застывших водоемах из-за нарушений правил безопасности погибли 18 человек, включая пятеро детей.

«Непрочный лед представляет серьезную угрозу для любителей зимней рыбалки, — предупреждают спасатели. — При зимней рыбалке толщина льда должна быть более десяти сантиметров. Как правило, в каждом регионе есть излюбленные места подледного лова, на которых скапливается по нескольку десятков человек. Бурение лунок на близком расстоянии друг от друга создает угрозу провала под лед, который значительно теряет свою прочность».

В МЧС напоминают правила безопасной рыбалки: учитывать безопасную толщину льда в десять сантиметров в пресной воде и 15 см — в соленой воде. Помнить, что прочность льда снижается на четверть, если до этого температура воздуха трое суток держалась около нуля градусов. Не рыбачить в палатке: если лед провалится, выбраться из такого укрытия будет очень сложно.

Пробовать прочность льда в МЧС рекомендуют ударом лома, а не ногой. Также спасатели рассказывают, как оценить лед по его цвету. Прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком прочный и надежный. Молочно-мутный, серый лед, ноздреватый и пористый — тонкий и опасный.

«Каждый любитель подледного лова должен иметь при себе элементарные средства спасения, — советуют эксперты. — На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. Рыболовам рекомендуется иметь самоспасатель в виде шипов или любой острый предмет. При провале под лед пострадавший сможет закрепиться на его гладкой поверхности, втыкая острый предмет перед собой для опоры».

«Я бы рекомендовал на небезопасный лед вообще не выходить, — говорит старший государственный инспектор Левобережного инспекторского отделения ГИМС в Новосибирской области Константин Бороненко. — Когда установится достаточная толщина, тогда можно, а пока лед только начал становиться, безопасности нет. Если собираться группами, нагрузка на лед будет большая — есть опасность, что кто-то провалится».

Сотрудники МЧС в Новосибирской области провели почти 800 патрулирований, установили 153 запрещающих знака и провели уже около четырех тысяч профилактических бесед с более 7000 человек. Как сообщили в МЧС РФ, составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. Напомним, каждый регион выставляет свои штрафы за выход и выезд на лед.

В Новосибирской области этот штраф для рыбаков и других любителей острых ощущений варьируется от 300 до 1000 рублей. В Татарстане за выход на лед менее семи сантиметров предусмотрен штраф размером до 1500 рублей, а также есть штраф до 2000 рублей для родителей, чьи дети подвергают себя опасности, находясь на льду.

После первого планового рейда по водоемам Казани спасатели отметили, что на территории республики наиболее сложный опасный период: на водных объектах идет процесс ледообразования. В заливах Казанки толщина льда сейчас порядка пяти сантиметров. Учитывая опасность водных объектов, сотрудники МЧС организовали дежурство. Рядом с местами массового выхода рыбаков на лед выставлены девять временных спасательных постов. Они охватывают Казань, Лаишево, Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь, Камское устье, Мензелинский, Алексеевский районы.

В Республике Башкортостан уфимские спасатели патрулируют акваторию реки Белая. Они уже проинструктировали более 90 любителей зимней рыбалки и спасли имущество рыбаков, которое оказалось на отделившейся льдине.