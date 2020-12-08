Портсмут, 8 декабря. Вступивший в этом году в состав британских ВМС авианосец «Принц Уэльский» выбыл из строя ввиду попадания воды в машинное отделение. Успешно сорвав запланированные совместные учения с США, судно отправилось на дорогостоящий ремонт, который будет осуществлен в порту города Портсмут. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трубы в системе пожаротушения на борту HMS Prince of Wales были прорваны, в результате чего тонны воды продолжительное время заливали механизмы и электрооборудование.

Авария на британском авианосце HMS Prince of Wales. Видео: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/PwwSfVeMWv — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 7, 2020

Судно должно было участвовать в совместных с США военно-морских учениях, которые планировались в течение нескольких предыдущих лет.

«Это неловко. Поездке в Америку предшествовали годы планирования, и теперь нам пришлось сказать, что мы не можем прибыть», — сообщают в Королевских ВМС.

Дорогостоящий ремонт авианосца продлится несколько месяцев.

Корабль водоизмещением в 65 тысяч тонн обошелся королевской казне в 3 миллиарда фунтов стерлингов. В соответствии с проектом, судно способно нести на себе 36 истребителей F-35, а также 4 вертолета EH101 и ДРЛО.

В конце ноября китайские эксперты из издания Sohu отметили, что Москва с успехом разрушила планы Вашингтона по морской блокаде России. Обозреватели подчеркнули, что у РФ есть довольно мощный военный флот, который обеспечил ей место среди пяти стран с наиболее развитыми ВМС: США, Франции, Великобритании и, разумеется, Китая. Кроме того, Москва намерена запустить строительство сразу двух авианосцев: «Шторм» и «Ламантин».

Долгое время у ВМФ РФ был только лишь авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который неоднократно переживал модернизацию. Однако теперь руководство страны решительно взялось за эту проблему.