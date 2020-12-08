Психолог заявила, что новые ограничения по COVID-19 вгонят людей в депрессию

Как новые ужесточения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции повлияют на эмоциональное состояние человека? Об этом ФАН рассказала Людмила Суздальцева, психолог, гештальт-терапевт.

«Если снова все закроют, то будет вторая волна депрессии. Дистресс — это гораздо более серьезное испытание для организма, чем кратковременный стресс. Когда стресса становится слишком много, человек переживает это гораздо сложнее. Психические последствия будут серьезнее, потому что мы еще от предыдущих не отошли. На предыдущие переживания, депрессии, страхи, тревоги наложится изоляция — тревожности будет еще больше», — считает Людмила Суздальцева.

Эксперт рассказала, что можно попытаться самостоятельно справиться с депрессивным состоянием, чтобы пережить период новых ограничений с меньшими эмоциональными потерями.

«Прежде всего это соблюдение режима дня. Вовремя есть, устраивать себе физические нагрузки, найти себе какую-то группу поддержки, общаться с людьми, но не только с семьей или соседями по коммунальной квартире. Можно в Интернете найти группы поддержки», — поделилась собеседница Федерального агентства новостей.

Психолог посоветовала упражнение для появления веры в себя и улучшения эмоционального фона. По словам Людмилы Суздальцевой, общий уровень самооценки у людей сейчас не самый высокий.

«Подходя к зеркалу, представьте себе, что человек, которого вы там видите, вам нравится. Будьте к себе снисходительны. Не надо требовать от себя мгновенной адаптации. Мол, это уже полгода длится, должен был привыкнуть — нет, не должен. Представьте себе, что вы — это человек, который вам нравится. К сожалению, сейчас речь идет именно о том, чтобы хотя бы представить... Пока у нас не очень распространено глубоко хорошее к себе отношение», — поделилась психолог.

Ранее ФАН сообщил, что для Петербурга наступило время, когда его совсем немного отделяет от полного локдауна. Об этом в понедельник заявил губернатор города Александр Беглов. Он назвал борьбу с пандемией «взаимной ответственностью» и призвал петербуржцев воспользоваться шансом победить инфекцию и соблюдать правила безопасности.