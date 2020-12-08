Ирина Антоненко: Ради кинокарьеры я отказалась уезжать в Париж и работать моделью

Российская актриса, победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, как попала в телесериал «Скажи что-нибудь хорошее», который накануне вечером стартовал в эфире Первого канала, почему ушла из модельного бизнеса и как ей живется в США.

«Сразу нашли общий язык с Иваном Колесниковым»

— Ирина, как получилось, что вы оказались в проекте «Скажи что-нибудь хорошее»?

— Конечно же, был кастинг. Причем я приезжала на него не один раз и пробовалась с разными партнерами. Единственное, наверное, что меня не просили, — это петь. (Смеется). А зря! Но я говорила, что занимаюсь немножечко музыкой, люблю ее и петь очень люблю. Это, в принципе, меня не пугало. И авторов сериала, надеюсь, тоже. Пробы шли, наверное, несколько месяцев, и это оказался достаточно долгий процесс.

— Как проходили съемки? Были ли какие-то сложности или все шло как по маслу?

— Мне кажется, если съемки идут как по маслу — значит этот проект, мягко говоря, плохой. (Смеется). Потому что только через труд, через преодоление, через какие-то трудности создается действительно что-то масштабное, большое и значимое. У нас эти сложности тоже были.

Так как данный телесериал мы делали еще два года назад, то что-то уже, конечно, подзабылось. Тем более есть много других проектов, да и вообще много самых разных событий произошло за эти два года, особенно в 2020-м.

Мы долго снимали сериал, и я уже настолько привыкла к группе, привыкла к ребятам, что, мне кажется, мы все очень сроднились. И тот период был для меня теплым, несмотря на то, что съемки шли и в холодное время.

— Как вам работалось с партнерами, прежде всего с исполнителем главной мужской роли Иваном Колесниковым? Были ли вы знакомы с ним до этого?

— С Ваней мы знакомы не были. Но общий язык нашли сразу. К тому же у нас были общие знакомые. Помню, увиделись с ним в первый съемочный день. Подошла к Колесникову и сказала: «Я знаю Кузьму, знаю тех-то и тех-то ребят и вообще очень рада, что мы будем сниматься вместе». И он позитивно и очень по-доброму ответил мне: «Ой, круто, да, поработаем! Будем творить что-нибудь вместе».

Потом я познакомилась с Сашей Никитиным, тоже потрясающим артистом. Они такие разные, но оба гениальные. Играть с ними было огромное удовольствие, потому что мы собирались, разбирали сцены, пытались привнести что-то свое, старались сделать наших героев глубже…Конечно, в кайф, когда ты встречаешь профессионалов, с которыми хочется что-то творить и которые тоже хотят сделать проект лучше. Это о многом говорит.

«Мир настолько огромный, что хочется успеть все охватить»

— В другом сериале, «Магомаеве», съемки которого шли параллельно, вы играли тоже оперную певицу — Тамару Синявскую. Легко ли вам было переключаться с проекта на проект?

— Из-за того, что иногда мне не удавалось поспать, из-за перелетов Москва — Баку — Москва (мы как раз снимали в столице Азербайджана «Магомаева») трудности возникали. Единственное, что было легко, — это то, что и там и тут я играла оперную певицу. Только время событий разное. Да и вообще — разные истории и глубина. Даже какие-то оперные композиции — все настолько было другим, что, конечно, надо было как-то приходить в себя и говорить: «Так-так, соберись!»

Но в «Магомаеве» мне очень помогал образ. Когда я снимала парик, когда надевала костюм — уже не возникало никаких сомнений вроде «А где я сегодня?» Все было понятно, и это ощущение рождалось уже изнутри, потому что внешне все настолько совпадало с той эпохой. Благодаря этому просто невозможно было что-то перепутать, сказать что-то не то или спеть как-то по-другому.

— Вы родились в немецком Магдебурге. Росли в Екатеринбурге. Работали в Москве. А живете в США. Вы как гражданин мира! Где чувствуете себя комфортнее всего — в какой стране, в каком городе?

— Я человек мира! (Смеется). После моего переезда в Америку поначалу часто сталкивалась с негативом в соцсетях по этому поводу. Я считаю, что те, у кого есть подобный негатив, — это люди, которые просто живут где-то в далеком прошлом. Не понимаю, когда одни люди начинают так относиться к другим.

Мне нравится менять места. Для меня всегда самым важным была возможность путешествовать и расти как личность. Мир настолько огромный, что хочется успеть все охватить.

«Самое заманчивое из всего — океан»

— Почему вы переехали именно в Соединенные Штаты?

— Есть много факторов, которые привели меня в США. Самый большой бонус — мне нравится здесь жить. Хотя есть и немало моментов, которые смущают. Главная сложность заключается в том, что все родные находятся очень-очень далеко.

Хотя к этому я уже успела привыкнуть, так как прожила 10 лет в Москве — вдали от мамы с папой, которые живут в Екатеринбурге. По сути, когда я переехала в Америку, изменилось только время. В течение нескольких первых месяцев мы привыкали к общению в формате «утро-вечер». Потому что днем ты не можешь позвонить и сказать: «Мам, слушай, у меня тут такая история, сейчас я расскажу...» Ты должна подождать, когда у них наступит утро, а у тебя будет еще вечер, чтобы обсудить какие-то вещи. Иногда к тому моменту истории теряют свою актуальность. (Смеется).

— Какие есть вообще плюсы жизни там?

— Самое большое удовольствие для меня — это погода. Если говорить именно о Калифорнии, где я живу. Еще есть Майами, куда я частенько прилетаю просто потому, что надо поехать куда-то погреться. В Калифорнии тоже тепло, но там все-таки бывает и прохладно. А в Майами, в принципе, тепло практически круглый год, можно ходить в купальнике. Ну и, наверное, самое заманчивое из всего — это океан. Ты можешь просто приехать, взять книгу, кофе, встретить рассвет или закат, просто походить по пляжу, посидеть на песке, зарыться в него. (Смеется).

Я люблю иногда приходить одна. Как маленький ребенок, закопаться в песок, ничего не делать, слушать эти волны, океан, как птицы чирикают вокруг. Кстати, в Калифорнии, как и во Флориде, пляжи просто бесконечные. В том же Лос-Анджелесе можно поехать на любой пляж, и он будет настолько большой, что легко можно найти укромный уголок и спрятаться от людей, где не будет вообще никого. И можно писать, думать, размышлять, мечтать, разбирать тексты, читать сценарии... Это я люблю гораздо больше, чем просто сидеть дома у телевизора. Уж лучше поехать куда-то и помедитировать.

Есть еще очень много мест, где я пока не побывала. Кстати, даже и не знаю, останусь ли я здесь или вернусь в Россию, или уеду жить куда-нибудь в Испанию.

Жизнь прекрасна! Мне хочется за свою жизнь, которая на самом деле пролетает очень быстро, много где успеть побывать, чтобы в итоге лет так в 40-50 (сейчас Ирине 29 лет. — Прим. ФАН) найти, наконец, свое место, где будет хорошо и мне, и моей семье. Вот это, наверное, самое важное.

— В 2010 году вы выиграли титул «Мисс Россия», после чего решили завершить карьеру модели. Почему пошли на такой кардинальный шаг?

— С самого начала у меня не было цели строить модельную карьеру. Я пошла участвовать в своем первом конкурсе, «Мисс Екатеринбург — 2009», потому что очень хотела машину, а там за первое место она была главным призом. В 17 лет, где бы я ни работала, накопить на машину в Екатеринбурге было почти невероятно. Конкурс являлся единственным шансом. Несмотря на то, что в меня никто не верил и все считали, что это невозможно, я победила.

А после этого подумала: «Окей, машина у меня есть, теперь нужна и квартира». На конкурсе «Мисс Россия» за первое место давали денежный приз, поэтому я пошла туда с аналогичным настроем. Хотя надо мной все так же смеялись и говорили: «Это невозможно, нереально, там только через постель, через деньги». Когда в финале назвали мою фамилию в качестве победительницы, все плакали от радости, никто не мог в это поверить, даже я сама!

— Что было потом?

— Потом мне надо было думать, куда двигаться дальше. Я должна была переехать в Париж, чтобы работать моделью. Однако мне предложили участвовать в шоу «Танцы со звездами», и я осталась в Москве. Съемки затянулись чуть ли не на полгода, я практически дошла до финала. Параллельно с участием в проекте я поступила в ГИТИС, плюс у меня была учеба в институте в Екатеринбурге, так что на Париж времени совсем не оставалось.

В тот момент актерское образование было интересно мне больше всего. Я стала ходить на кинопробы, и как-то все пошло-поехало. Хотя я не могу сказать, что моя актерская карьера складывалась очень легко. Но мне повезло с первым большим проектом — телесериалом «Корабль». Я много тогда работала, мы сняли два сезона. Это был хороший старт.

«Это кайф, когда режиссеры полностью тебе доверяют»

— Все пошло гладко или «покой нам только снится»?

— На протяжении всех лет, что я нахожусь в актерской профессии, на пробах происходит борьба: каждый раз во мне видят сначала красивую девушку и совсем не думают, что я еще и умею играть. Я всегда пытаюсь доказать, что могу сыграть драму, что у меня есть глубина и жизненный опыт.

В общем, мои борьба и желание что-то кому-то доказать привели к тому, что у меня, правда, есть очень хорошие проекты за спиной. Я благодарна, что на моем пути были режиссеры, которые разглядели что-то во мне и давали возможность показать эту самую глубину, показать, что я действительно могу по-актерски раскрываться и расти.

Я со многими из них дружу, и они до сих пор меня поддерживают. Это такой кайф, когда режиссеры полностью тебе доверяют и знают, что ты на многое способна. Они порой видят даже что-то такое, чего я сама не вижу в себе. (Смеется). Они считают, что ты можешь больше, чем думаешь, и помогают раскрыться. Это, конечно, приносит такое величайшее удовольствие, что даже невозможно описать словами.

В телесериале «Скажи что-нибудь хорошее», события в котором происходят в конце 1990-х годов, рассказывается о жизни гениального диагноста и потомственного лекаря Георгия Климова (его играет Иван Колесников). Его любовь к оперной певице Евгении Ромашиной становится причиной конфликта с криминальным авторитетом Романом Поляковым (играет Александр Никитин)…

Режиссер проекта — Станислав Дремов. Роли также исполнили Игнат Акрачков, Максим Битюков, Михаил Горевой, Мария Звонарева, Александр Яцко и другие.

Ирина Антоненко снялась в таких известных фильмах и телесериалах, как «Фантом», «Корабль», «Дед Мороз. Битва Магов», «Эластико», «Отрыв» и «Магомаев».