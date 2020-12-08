Эксперт объяснила смысл морских маневров строящего СП-2 «Академика Черского»

Неопределенность с судами, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», связана с тем, что и «Фортуна», и «Академик Черский» не принадлежат ни оператору проекта Nord Stream 2, ни «Газпрому». Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Метания «Академика Черского»

Судно «Академик Черский», задействованное в строительстве «Северного потока — 2», отошло от предполагаемой точки строительства газопровода. Сейчас корабль ушел на северо-восток. Об этом 8 декабря свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Пунктом назначения судна, по данным портала, указан Калининград.

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» вернулся к месту строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 5 декабря поступала информация, что судно-трубоукладчик «Фортуна», которое может быть использовано для достройки «Северного потока — 2», возвращается в немецкий порт Висмар.

Морские маневры

По словам Натальи Мильчаковой, о том, что на самом деле происходит у немецких берегов, могут знать только те, кто обладает инсайдом. С тем, кто будет достраивать газопровод и на каком участке, тоже неясно: на немецком участке, по официальным сообщениям, достраивать газопровод будет «Фортуна», а с датским еще не построенным участком пока определенности, видимо, нет.

«Но такая неопределенность связана с тем, что и «Фортуна», и «Академик Черский» не принадлежат ни оператору проекта Nord Stream 2, ни «Газпрому». Они принадлежат российским непубличным компаниям, не имеющим обязанности давать какие-либо объяснения о маневрах принадлежащих им судов», — пояснила Наталья Мильчакова.

Однако, заметила эксперт, после официального объявления о начале строительства датского участка газопровода 5 декабря оператор Nord Stream 2 не сообщал о том, началось все-таки строительство или опять отложено. И это дает ложный повод западным СМИ присочинить, что оператор проекта и в конечном счете «Газпром» якобы испугались санкций.

«Российский трубопроводный газ в Европе, как правило, дешевле СПГ на 15–25%. Поэтому экономические выгоды этого проекта для Германии и в итоге для Европы очевидны. Неудивительно, что Германия оказывает политическую поддержку строительству газопровода», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.