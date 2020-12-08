В Чили снова будет продлен режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом

Чили, 8 декабря. Режим чрезвычайного положения будет продлен в Чили в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Президент Себастьян Пинера подписал указ, в соответствии с которым государство будет жить в условиях ЧП с 13 декабря 2020 года по 13 марта 2021 года. Об этом сообщает Russia Today.

Свыше 1700 новых случаев заражения COVID-19 было официально зарегистрировано в стране 6 декабря. Итого с начала пандемии количество выявленных заболевших составляет 560 382 человека. Еще 15 628 чилийцев скончались.

Наиболее неблагоприятными с эпидемиологической точки зрения являются столичный регион и центральная область Био-био.

Ранее ФАН рассказывал о тяжелой обстановке в США, где, по заявлениям CNN, каждый шестой житель не представляет, как ему сейчас раздобыть денег на еду. Безработица на фоне пандемии только растет, а бизнес испытывает колоссальные сложности.

Весной и летом американцы, получающие государственные пособия, дополнительное бесплатное питание и продовольственные талоны в связи с коронавирусом, как-то умудрялись сводить концы с концами. К концу 2020 года ситуация значительно усугубилась. Сроки предоставления и действия льгот истекли, и люди остались наедине со своими проблемами.

Также CNN пишет, что в штате Нью-Йорк наблюдается настоящая катастрофа, где половина жителей штата либо получает очень скудную зарплату, либо не имеет ее вовсе. Отмечается, что чернокожее и латиноамериканское население безвозвратно теряет работу и не имеет шансов найти даже подработку.

После первой волны американские семьи, сообщества и предприятия попытались хоть немного встать на ноги, но очередная вспышка COVID-19 перечеркнула все планы. Почти 1,7 млн жителей Нью-Йорка в данный момент не могут самостоятельно прокормить себя и свою семью. Им приходится рассчитывать на талоны питания, но 60 процентов нуждающихся жалуются, что у государства уже не хватает ресурсов, чтобы предоставлять льготную пищу.