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Нужно ли европейским парням воевать за Америку? Колонка Алексея Суконкина

Нужно ли европейским парням воевать за Америку? Колонка Алексея Суконкина

В Европе заявили о завершении формирования новой управленческой структуры C-SOCC (Composite Special Operations Component Command — Объединенное командование сил специальных операций), призванной объединить усилия частей специального назначения трех стран: Бельгии, Дании и Нидерландов. Как сказано в пресс-релизе НАТО, «новое командование предоставит странам-участницам потенциал, превышающий сумму их индивидуальных национальных вкладов». 

То есть, будем говорить прямо, в НАТО кто-то рассчитывает, что без усиления самих национальных подразделений специального назначения, которыми в настоящее время располагают Бельгия, Дания и Нидерланды, качественный рывок в выполнении задач силами специальных операций будет достигнут лишь «объединением усилий». Координация действий, это, конечно, хорошо, но не более. Никакого качественного рывка ждать не надо: при совместных действиях суть координации сводится только к одному, — чтобы спецназовцы разных стран, действующих по единому замыслу, банально не перестреляли друг друга. Впрочем, часто и это само по себе уже успех.

Здесь же речь может идти о приведении подразделений разных стран к единым стандартам, которые позволили бы наладить оперативную совместимость при выполнении боевых задач. Например, чтобы датчане могли осуществлять целеуказание бельгийской авиации, действующей с голландских аэродромов. При этом они должны иметь единые программы связи, алгоритмы взаимного опознавания, единую структуру подчиненности и последующей отчетности. В какой-то степени такая совместимость у подразделений специального назначения этих трех стран имеется, так как все они в большей или меньшей степени проходили подготовку на базе 22-го полка САС — элитного британского спецназа. Однако, по всей видимости, решено ее углубить на максимально возможный уровень.

Нужно ли европейским парням воевать за Америку? Колонка Алексея Суконкина
Кроме прочего, в НАТО также заявили, что новая структура будет способна осуществлять управление семью группами специального назначения. Это примерно все, что есть у данных трех стран. В частности, Бельгия в составе своих вооруженных сил имеет полк специального назначения, куда входят батальон коммандос, парашютно-десантный батальон и группа специального назначения. Дания располагает двумя подразделениями — корпусом боевых пловцов и егерским корпусом, численность которых не превышает 100 человек. У Нидерландов — один развернутый отряд специального назначения и два скадрованных отряда, развертывание которых может быть осуществлено только в военное время. Развернутый отряд имеет 108-ю роту специальных операций (четыре взвода по 16 человек — мобильный, амфибийно-десантный, горный и воздушно-десантный), а также две скадрованные роты разведки, в отношении которых в настоящее время идет дискуссия об их развертывании в боевые подразделения. Вот, собственно, и все силы, которые подчинены новой структуре — не более 300 бойцов и чуть больше специалистов обеспечения. 

Стоит отметить, что данные части практически не имеют боевого опыта (исключая командировки отдельных специалистов в состав войск НАТО, развернутых в Афганистане или иных странах, где идут боевые действия). Тем не менее в НАТО уже говорят о готовности с 2021 года развернуть командование (вместе, как думается, с приданными подразделениями) там, где требуется ротация сил реагирования НАТО. Например, в том же Афганистане. 

Боевую готовность C-SOCC подтвердили на прошедших накануне учениях НАТО Operation Jupiter-Jackal 2020, которые состоялись в Дании, Турции, Италии, Германии, Бельгии, Норвегии и Нидерландах. Учения проходили по сценариям, в которых отрабатывалась оперативная совместимость в рамках выполнения задач реагирования на кризисы регионального масштаба, которые могут возникнуть на южном стратегическом направлении Североатлантического альянса.

Нужно ли европейским парням воевать за Америку? Колонка Алексея Суконкина

Комментарии уполномоченных лиц пестрят радостью, что от первого упоминания о необходимости создать такую штабную структуру и до достижения оперативной готовности прошло всего три года. По сути, новое командование — это примерно как штаб российской бригады спецназа, который объединяет несколько отрядов, действующих на разных операционных направлениях. В представлении российских военных — ничего такого, что могло бы заслужить столько внимания, сколько в НАТО уделено C-SOCC.

Однако в НАТО на одном таком командовании не остановились: немного ранее было заявлено о желании сформировать подобную структуру для подразделений специального назначения Хорватии, Венгрии, Словакии, Словении и Австрии. Структура получит название R-SOCC — Regional Special Operations Component Command (Региональное командование сил специальных операций). Базой для новой структуры выступит Венгрия, а инструкторский состав предоставят США и Германия. Что примечательно, одна из заявленных стран не является членом НАТО, но по каким-то причинам решила включить своих спецназовцев в новую структуру. 

Подытоживая сказанное, хочется заметить, что как только в НАТО начинаются разговоры о каких-либо коллективных действиях, это может говорить только об одном: бойцы из всяких там Даний и Бельгий, Хорватий и Венгрий, по всей видимости, уже очень скоро поедут на войну представлять интересы отнюдь не своей страны, а, скорее всего, ненасытного Дяди Сэма, который по каким-то причинам решил немного сэкономить на жизнях своих Майклов и Джонов. Иного смысла существования НАТО в современных реалиях не видно в принципе. 

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