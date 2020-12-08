Нужно ли европейским парням воевать за Америку? Колонка Алексея Суконкина

В Европе заявили о завершении формирования новой управленческой структуры C-SOCC (Composite Special Operations Component Command — Объединенное командование сил специальных операций), призванной объединить усилия частей специального назначения трех стран: Бельгии, Дании и Нидерландов. Как сказано в пресс-релизе НАТО, «новое командование предоставит странам-участницам потенциал, превышающий сумму их индивидуальных национальных вкладов».

То есть, будем говорить прямо, в НАТО кто-то рассчитывает, что без усиления самих национальных подразделений специального назначения, которыми в настоящее время располагают Бельгия, Дания и Нидерланды, качественный рывок в выполнении задач силами специальных операций будет достигнут лишь «объединением усилий». Координация действий, это, конечно, хорошо, но не более. Никакого качественного рывка ждать не надо: при совместных действиях суть координации сводится только к одному, — чтобы спецназовцы разных стран, действующих по единому замыслу, банально не перестреляли друг друга. Впрочем, часто и это само по себе уже успех.

Здесь же речь может идти о приведении подразделений разных стран к единым стандартам, которые позволили бы наладить оперативную совместимость при выполнении боевых задач. Например, чтобы датчане могли осуществлять целеуказание бельгийской авиации, действующей с голландских аэродромов. При этом они должны иметь единые программы связи, алгоритмы взаимного опознавания, единую структуру подчиненности и последующей отчетности. В какой-то степени такая совместимость у подразделений специального назначения этих трех стран имеется, так как все они в большей или меньшей степени проходили подготовку на базе 22-го полка САС — элитного британского спецназа. Однако, по всей видимости, решено ее углубить на максимально возможный уровень.



Кроме прочего, в НАТО также заявили, что новая структура будет способна осуществлять управление семью группами специального назначения. Это примерно все, что есть у данных трех стран. В частности, Бельгия в составе своих вооруженных сил имеет полк специального назначения, куда входят батальон коммандос, парашютно-десантный батальон и группа специального назначения. Дания располагает двумя подразделениями — корпусом боевых пловцов и егерским корпусом, численность которых не превышает 100 человек. У Нидерландов — один развернутый отряд специального назначения и два скадрованных отряда, развертывание которых может быть осуществлено только в военное время. Развернутый отряд имеет 108-ю роту специальных операций (четыре взвода по 16 человек — мобильный, амфибийно-десантный, горный и воздушно-десантный), а также две скадрованные роты разведки, в отношении которых в настоящее время идет дискуссия об их развертывании в боевые подразделения. Вот, собственно, и все силы, которые подчинены новой структуре — не более 300 бойцов и чуть больше специалистов обеспечения.

Стоит отметить, что данные части практически не имеют боевого опыта (исключая командировки отдельных специалистов в состав войск НАТО, развернутых в Афганистане или иных странах, где идут боевые действия). Тем не менее в НАТО уже говорят о готовности с 2021 года развернуть командование (вместе, как думается, с приданными подразделениями) там, где требуется ротация сил реагирования НАТО. Например, в том же Афганистане.

Боевую готовность C-SOCC подтвердили на прошедших накануне учениях НАТО Operation Jupiter-Jackal 2020, которые состоялись в Дании, Турции, Италии, Германии, Бельгии, Норвегии и Нидерландах. Учения проходили по сценариям, в которых отрабатывалась оперативная совместимость в рамках выполнения задач реагирования на кризисы регионального масштаба, которые могут возникнуть на южном стратегическом направлении Североатлантического альянса.

Комментарии уполномоченных лиц пестрят радостью, что от первого упоминания о необходимости создать такую штабную структуру и до достижения оперативной готовности прошло всего три года. По сути, новое командование — это примерно как штаб российской бригады спецназа, который объединяет несколько отрядов, действующих на разных операционных направлениях. В представлении российских военных — ничего такого, что могло бы заслужить столько внимания, сколько в НАТО уделено C-SOCC.

Однако в НАТО на одном таком командовании не остановились: немного ранее было заявлено о желании сформировать подобную структуру для подразделений специального назначения Хорватии, Венгрии, Словакии, Словении и Австрии. Структура получит название R-SOCC — Regional Special Operations Component Command (Региональное командование сил специальных операций). Базой для новой структуры выступит Венгрия, а инструкторский состав предоставят США и Германия. Что примечательно, одна из заявленных стран не является членом НАТО, но по каким-то причинам решила включить своих спецназовцев в новую структуру.

Подытоживая сказанное, хочется заметить, что как только в НАТО начинаются разговоры о каких-либо коллективных действиях, это может говорить только об одном: бойцы из всяких там Даний и Бельгий, Хорватий и Венгрий, по всей видимости, уже очень скоро поедут на войну представлять интересы отнюдь не своей страны, а, скорее всего, ненасытного Дяди Сэма, который по каким-то причинам решил немного сэкономить на жизнях своих Майклов и Джонов. Иного смысла существования НАТО в современных реалиях не видно в принципе.