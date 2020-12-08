Глава МИД Сирии провел ряд встреч с политиками Ирана

Тегеран, 8 декабря. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел ряд встреч с политиками и общественными деятелями Ирана в рамках официального визита в Тегеран. Об этом сообщает агентство SANA.

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وصل الدكتور #فيصل_المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى طهران مساء اليوم في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيـرانية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيـراني #محمد_جواد_ظريف. pic.twitter.com/fGu19lAVfc — سانا عاجل (@SanaAjel) December 6, 2020

Глава МИД САР прибыл в иранскую столицу 6 декабря по приглашению руководителя внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. На следующий день стороны обсудили развитие сотрудничества в экономике и социальной сфере.

В рамках нового этапа переговоров на тему укрепления взаимодействия, которые прошли 7 декабря, Микдад отметил важность оказываемой Ираном помощи для урегулирования сирийского кризиса.

Кроме этого, глава сирийского МИД встретился со спикером Исламского меджлиса Мухаммадом Бакером Калибафом. На мероприятии было достигнуто соглашение о развитии взаимодействия между парламентами обеих стран для обмена опытом.

Заключительная встреча в рамках официального визита Фейсала Микдада в Тегеран прошла с советником верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбаром Велаяти. Она была посвящена взаимодействию в вопросе борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде 7 декабря заявил, что Тегеран продолжит оказывать помощь Сирии до окончательного прекращения деятельности радикальных исламистов на территории арабской республики.