Турецкое судно задержано силами ВМС ЛНА на пути в Мисурату

Бенгази, 8 декабря. Катер Ливийской национальной армии задержал грузовое судно с турецким экипажем у берегов страны, заявил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари на странице в Facebook.

Инцидент произошел у побережья Рас аль-Хиляль в районе Джебель аль-Хадра. Капитан сухогруза никак не реагировал на запросы сил фельдмаршала Халифы Хафтара, из-за чего командование ВМС приняло решение его остановить для досмотра.

البحرية الليبية تعترض باخرة تجارية قامت السرية البحرية سوسة باعتراض باخرة شحن تجارية تحمل علم جامايكا وتسمى " مبروكه"... Опубликовано ‎الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية‎ Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Моряки поднялись на борт судна под названием Mabrouka. Оно следовало под флагом Ямайки в порт города Мисурата. Экипаж состоял из 17 человек, девять из них — граждане Турции.

Корабль отбуксировали в гавань Рас аль-Хиляль. В настоящий проводятся следственные действия на предмет выявления нарушений морского права и оружейного эмбарго.

Ранее официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари выразил серьезную озабоченность из-за переброски Турцией оружия и наемников на территорию Ливии. В частности, речь идет о регулярных рейсах грузовых самолетов, курсирующих из Анкары на авиабазу Аль-Ватыя и в Мисурату.