Жители Голанских высот вышли на митинг против израильской оккупации

Эль-Кунейтра, 8 декабря. Жители нескольких поселков на Голанских высотах вышли на акции протестов против израильских властей. Об этом информирует агентство SANA.

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أهالي الجولان السوري المحتل يحتشدون على الطرقات المؤدية الى أراضيهم الزراعية pic.twitter.com/r3r4J7Jx0M — سانا عاجل (@SanaAjel) December 7, 2020

Поводом для митингов послужили планы Тель-Авива по установке ветряных турбин. Из-за этого в районе Мадждаль-Шамс, Шейта, Бакаата и Аль-Масна для проведения строительных работ были перекрыты главные въезды в ближайшие деревни, и местные жители потеряли возможность добираться до своих сельскохозяйственных угодий.

Митинг жителей был организован на трассах, ведущих к обозначенным зонам постройки будущих ветряных станций.

Местный житель Фарис Шамс рассказал, что население Голанских высот не принимает оккупацию Израиля и планы Тель-Авива эксплуатировать эту землю себе на пользу.

«Мы намерены противостоять реализации этого проекта и будут защищать свою землю всеми возможными способами», — сказал он.

Другой местный житель Атеф Шаалян в свою очередь призвал международное сообщество обратить внимание на происходящие в районе Голанских высот. По его мнению, необходимо оказать давление на Израиль для предотвращения «реализации их оккупационных планов, которые лишают людей сельскохозяйственных земель».

Израиль захватил земли Голанских высот в 1967 году. До этого они входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра. В 1981 году односторонним решением Тель-Авив принял закон об аннексии этих территорий. Совет безопасности ООН осудил действия Израиля, однако ввести санкции против израильской агрессивной политики не удалось из-за противодействия США.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари во время выступления на заседании ООН в декабре вновь призвал международное сообщество принять меры по прекращению оккупации Израилем части сирийской территории.