Москалькова надеется, что в срок заключения Винника войдут годы в тюрьме Греции

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова надеется, что срок заключения Александра Винника на территории Греческой Республики будет зачтен французским правосудием при исполнении наказания, а россиян впоследствии будет передан в родную страну по запросу российской стороны, передает ФАН.

Новости о приговоре Винника к пяти годам тюрьмы Москалькова назвала «большим разочарованием» и отметила, что Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ совместно с государственными органами России, родственниками и близкими Александра борются за его возвращение в Россию на протяжении трех лет.

«С момента задержания нашего гражданина на территории Греции, а также в ходе его содержания под стражей после экстрадиции во Францию я неоднократно обращалась в адрес высших должностных лиц Греческой и Французской Республик в защиту прав Винника, — рассказала Москалькова. — К сожалению, не всегда мои просьбы находили отклик со стороны руководства государств-членов Европейского Союза».

Российский омбудсмен добавила, что французский суд во время принятия решения о мере пресечения и при вынесении приговора не учел трагическую ситуацию в семье Винника: здоровье его жены катастрофически ухудшилось во время его заключения, и одна из болезней превратилась в необратимую.

Напомним, 7 декабря суд во Франции признал Александра Винника виновным в создании незаконной биржи криптовалют и совершении хакерских атак. Александра Винника арестовали еще в июле 2017 года в Греции. Во Францию осужденного гражданина России удалось экстрадировать лишь в январе. Александр Винник, в деле которого до сих пор нет претензий от потерпевших, уже не раз объявлял голодовку, чтобы привлечь внимание к несправедливости своего заточения. В прошлом году временно прекратить голодовку его уговорила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.