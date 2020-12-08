Ведунья дала совет, какие наряды надеть и что поставить на стол в Новый 2021 Год Быка

Наступает Новый 2021 год, который пройдет под знаком Металлического Быка. Согласно китайскому календарю, цвет года — белый, однако экстрасенс и нумеролог Алена Полынь уверена, что нас ждет период золотого Быка. Хотя по китайскому календарю Год Быка наступит только 12 февраля, готовится к его приходу нужно заранее, а новогодняя ночь — самый подходящий момент для первой притирки, считает Полынь. Во что нарядиться в новогоднюю ночь, чтобы понравиться Быку, и что поставить на стол, ведунья рассказала корреспонденту ФАН.

Наряды на новогоднюю ночь 2020–2021

В этом году из-за коронавирусных ограничений новогодние торжества в основном пройдут в семейном формате, но от этого они не станут менее значимыми с точки зрения нумерологии и программирования себя на предстоящий год, рассказала Алена Полынь.

«Выбирая наряд на новогоднюю ночь, стоит помнить, что все-таки Бык полностью вступит в свои права только в феврале, поэтому у модниц довольно большая свобода в выборе цветовой гаммы, — говорит экстрасенс. — Считается, что Бык не любит красный цвет, но, если вам по душе яркие наряды, в новогоднюю ночь можно следовать своему вкусу. Я сама люблю красное, так что в Новый год можно надеть красное платье или использовать в наряде какие-то яркие детали этого цвета. Но, уже начиная с февраля, не рекомендую активно носить красное, Быку это может не понравиться».

Однако лучше все-таки не рисковать и уже в новогоднюю ночь выказать Быку должное уважение, ведь год предстоит серьезный, предупреждает Полынь.

«И Новый 2021 год в ночь на 1 января, и Год Быка в ночь на 12 февраля я советую встретить в золотом наряде, ведь это символ «золотого Тельца», — говорит ведунья. — Золото в нарядах и антураже — это очень важно. Это цвет денег, цвет богатства. Не знаю людей, которым были бы не нужны деньги. Также советую добавить в наряд и в убранство новогоднего стола какие-то дополнительные цвета, символизирующие то, что вам нужно в Новом году. Если добавляем розовый — тем самым намекаем на влюбленность, синий — на предстоящие важные переговоры. Еще из важных цветов Года Быка, нужно упомянуть, — белый, желтый и зеленый, их тоже стоит использовать и в нарядах, и в украшениях для дома и стола».

Нарядиться в правильную цветовую гамму недостаточно: Новый год нужно правильно приветствовать, советует ведунья.

«Когда куранты пробьют 12 раз, нужно приоткрыть входную дверь и обязательно пригласить Новый год, чтобы пришел с радостью, счастьем, удачей, здоровьем, богатством и так далее. Заранее обдуманное приглашение помогает запустить программу того, что нужно именно вам», — говорит Полынь.

Кроме того, приглашая Новый год, ни в коем случае нельзя ругать и тем более проклинать уходящий 2020-й, хотя он и был непростым, предупреждает собеседница Федерального агентства новостей.

«Ни в коем случае нельзя проклинать и провожать с ненавистью уходящий год, — говорит нумеролог. — Нужно обязательно отблагодарить 2020 год за «науку». Это был обучающий, подготовительный год. Пострадали в первую очередь те, кто недостаточно или неправильно к нему подготовился. Чтобы суметь правильно выстроить взаимодействие с Годом Быка, мы должны быть благодарны за урок, который преподал нам Год Крысы. Поэтому 2020-й мы должны с благодарностью отпустить. А если мы отпустим этот год с ненавистью, то через 12 лет, когда по китайскому календарю снова настанет Год Крысы, «хозяйка» вернется и настучит по голове тем, кто ее проклинал».

Что поставить на стол в новогоднюю ночь

Поскольку наступает Год Быка, лучше за праздничным столом обойтись без говядины, в идеальном варианте — вообще без мяса, советует ведунья.

«Мясо на праздничном столе в новогоднюю ночь не рекомендуется. Рекомендую много яркого, праздничного, — например, гранаты, виноград, мандарины, апельсины — как символы денег. Гранаты стоит раскрыть, чтобы было видно их яркое содержимое. Фруктов вообще нужно побольше, также пусть будет много салатов, которые обязательно должны быть красиво украшены. Пусть на столах будет побольше сладкого — конфеты, торты. Вообще стол должен быть пышным, не побоюсь этого слова, — пафосным. Бык это обязательно оценит», — советует Алена Полынь.

Год Металлического Быка сменит Год Крысы, с которого начался очередной 12-летний цикл китайского зодиака. Особенно удачным 2021 год будет для рожденных в Год Быка — в первую очередь для тех, кто появился на свет в 1961, 1973, 1985, 1997 годах.

Счастливые цифры в Новом году — 1 и 4, а также числа, содержащие единицы и четверки (например, 14 и 41).

Бык наиболее совместим с Крысой, Обезьяной и Петухом. Наименее удачные сочетания Быка — с Тигром, Драконом, Лошадью и Козой.

О других особенностях наступающего Года Быка читайте в материалах ФАН.