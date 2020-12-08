Ведунья дала совет, как с помощью елки привлечь удачу на Новый 2021 год Быка

Нумеролог и экстрасенс Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, рассказала, почему украшение новогодней ели — это очень важный момент, который должен превратиться в специальный продуманный ритуал. Соблюдение несложных, но важных правил поможет привлечь удачу на Новый 2021 год Быка, говорит ведунья. Другие советы Алены Полынь, касающиеся встречи Года Металлического Быка, читайте на сайте ФАН.

«Я всегда говорю, что вишенка на торте подготовки к Новому году — это украшение ели, — отметила ведунья. — Многие даже не задумываются, что украшение ели — это целый магический ритуал, который люди совершают ежегодно, вне зависимости от того, верят они в магию или нет. А ведь новогодние и рождественские елки наряжают везде — и в России, и в других странах».

По словам собеседницы ФАН, выбор убранства для новогоднего дерева — это фактически закладывание программы на предстоящий год.

«Если мы, наряжая елку, изначально запустим программу того, что мы хотим на Новый год, то все получится, — говорит она. — Тут возможны и вполне земные задачи. Например, шишки символизируют деньги. Если вы нацелены на финансовые победы, смело вешайте на елку либо игрушки в виде шишек, либо настоящие шишки, обернутые золотой бумагой, — это отличный способ привлечь деньги. Яблоки, гранаты, мандарины, сладости тоже символизируют деньги, так что вешайте все это на елку или кладите рядом. Игрушка в виде домика — программа на приобретение недвижимости, если такие планы есть, их обязательно надо подкрепить правильным украшением. Машинка на елке нужна, если намерены обновить свой автопарк, пупсик — если планируется прибавление в семье».

Так мы сможем заложить в новогодней елке все наши пожелания на будущий год, покупая или находя у себя в закромах нужные символы и используя их как украшения, рассказала экстрасенс.

«При этом необходимо прочувствовать важность момента, — советует собеседница ФАН. — Прежде чем вешать украшение на елку, надо подержать в руках, сосредоточившись на том, какую именно программу мы закладываем этим символом и чего хотим на следующий год на самом деле. Это даст нам нужные программы и установки, с помощью которых можно себя запрограммировать на очень важные вещи. Например, если женщина хочет встретить своего мужчину, уместно повесить на елку сердечко. Новогодняя ель — это способ запрограммировать себя на то, что важно именно для вас».

При этом Алена Полынь указала на важное обстоятельство: по ее мнению, ель обязательно должна быть искусственной, а не живой, это принципиальная позиция ведуньи.

«Очень важно, чтобы елка была искусственной, — подчеркивает она. — Живая ель, как бы вы хорошо за ней ни ухаживали, дома в какой-то момент обязательно начнет умирать. И это умирание неминуемо перейдет на то, что вы себе наметили. Поэтому елка должна быть искусственной, которую вы духовно оживите, когда будете ее украшать, проникнувшись символизмом момента».

Об особенностях Года Металлического Быка читайте в материалах ФАН. Кроме того, Алена Полынь дает советы, какие наряды предпочтительны на Новый год, а также что поставить на стол, чтобы порадовать Быка.