Ханука 2020: когда отмечается, история и традиции, ритуальные блюда, подарки детям

Ханука — это праздник света, отмечаемый, согласно еврейской традиции, зимой. Праздник посвящен важному событию в иудейской истории, он имеет древние традиции и ритуалы. Хануку очень любят дети, поскольку на этот праздник им по традиции делают подарки.

Когда отмечается Ханука в 2020 году

Согласно иудейскому календарю, первый день Хануки приходится на 25 число месяца Кислев, праздник длится восемь дней. В 2020 году Ханука празднуется с вечера четверга, 10 декабря, до вечера пятницы, 18 декабря.

История праздника

Слово Ханука в переводе с иврита означает «освящение», «очищение», «обновление». События праздника приходятся на II век до нашей эры, на времена правления представителя династии селевкидов Антиоха IV Эпифана. При нем в Иудее стали усиливаться тенденции, связанные с постепенным отходом от религии, вплоть до нарушения основополагающего принципа иудаизма — единобожия.

Народ не стерпел оскорбления веры, и в стране началось восстание, которое возглавил представитель известной династии Хасмонеев по имени Матитьяху. Повстанцы, прекрасно знавшие местные горы, начали партизанскую войну, прячась от правительственных войск в многочисленных пещерах. После смерти Матитьяху руководство восставшими перешло к его сыну Иехуде (Иуде) Маккавею (Маккавей на иврите означает «молот»).

Кульминационным моментом восстания стало взятие войском Иуды Маккавея в 164 году до н.э. Храмовой горы Иерусалима, после чего восставшие вошли в разграбленный и оскверненный Храм. Для очистки Храма требовалось зажечь ритуальный семисвечник — менору, использовав для этого специальное чистое масло, на приготовление которого было необходимо восемь дней. В одном из закоулков Храма нашелся маленький кувшинчик с чистым маслом, которого могло хватить лишь на сутки горения меноры. Однако Маккавеи не хотели откалывать момент возращения Храму святости и зажгли менору, надеясь на Божью помощь.

Предание гласит, что Господь явил чудо — менора горела восемь дней, за которые успели приготовить и привезти чистое храмовое масло. В память об этом чуде и празднуется Ханука.

Традиции праздника

Девиз Хануки можно сформулировать так:

«Даже свет одной небольшой свечи способен разогнать большую тьму».

Главная традиция Хануки связана с зажиганием свечей, причем делать это можно максимально публично. Свечи зажигают ежедневно в течение всех восьми дней праздника, для этого используют специальный подсвечник — ханукию, которая предназначена для девяти свечей. Девятая — самая большая — свеча (на иврите «шамаш») является служебной, от нее зажигают все остальные свечи: в первый день — одну, во второй день — две и так далее.

Большие ханукии ставят во дворах синагог, иногда даже на улицах и площадях.

Вообще Ханука — праздник открытый, раньше в Петербурге в ханукальные дни проводились большие концерты на главных городских площадках с приглашением лучших звезд, в том числе Иосифа Кобзона. В последние годы в день, точнее, вечер зажигания первой свечи во дворе Большой хоральной синагоги проводилось фаер-шоу. Кроме того, ханукальная неделя знаменовалась большим концертом в Синагоге. Увы, в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, все публичные мероприятия на Хануку пройдут онлайн, а зажигать свечи верующие будут в домашней обстановке.

Ритуальные блюда на Хануку

В память о сосуде с маслом, от которого была зажжена менора в Храме на Хануку принято есть блюда, жареные на масле. В первую очередь это пончики со сладкой начинкой (суфганиет), а также восточноевропейское блюдо латкес (картофельные оладьи).

Подарки детям

На Хануку детям принято дарить подарки, в том числе деньги, которые так и называются — ханукальные деньги. Обычай дарить детям на Хануку деньги, порой немалые, особенно распространен среди американских евреев.

Кроме того, во время традиционных детских праздников на Хануку устраивают игры со специальным волчком, который на идише называется дрейдл, а на иврите‏‎ — севивон. На гранях волчка написаны буквы ивритского алфавита, напоминающие о ханукальном чуде. Играют в волчок по специальным правилам, на деньги или сладости.