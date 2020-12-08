В Австралии правительство заставит Google и Facebook платить СМИ за контент

Парламент Австралии готовится принять Кодекс ведения переговоров между СМИ и мировыми цифровыми платформами. Весной правительство внесло проект документа в нижнюю палату парламента, летом закончилось его публичное обсуждение, и сейчас он находится на финансовой экспертизе в Минфине.

О чем новый цифровой Кодекс

Революционный документ направлен на устранение фундаментального дисбаланса в отношениях СМИ и глобальных цифровых монополистов, Google и Facebook. Признается, что СМИ за собственные деньги создают контент. Его у себя бесплатно размещают цифровые платформы. При размещении они зарабатывают на демонстрации рекламы. СМИ должны получать материальное возмещение такой несправедливости. Ориентировочно в следующем году Google и Facebook будут обязаны войти в переговоры с пожелавшими этого СМИ, определить цену размещения контента и начать регулярные выплаты.

Важно, что новый закон не содержит тарифов и тарифных коэффициентов, разрешая обо всем договариваться на переговорах. Однако если, например, Google решит диктовать свои явно унизительные для СМИ условия, размер платы будет устанавливать независимый арбитр.

Вместе с восстановлением финансовой справедливости по отношению к СМИ Кодекс содержит базовые требования к Google регулярно уведомлять Австралийское управление по коммуникациям и средствам массовой информации (аналог нашего Роскомнадзора) об алгоритмах выдачи новостей в поиске и оценке поисковиком оригинальности контента. Кроме того, на Google и Facebook возлагается обязанность раскрытия информации, как, когда и кому они предоставляют доступ к персональным пользовательским данным.

Таким образом, одним законом правительство Австралии убивает сразу с десяток зайцев, получая наиболее возможное справедливое перераспределение средств между создателями интернет-контента и его агрегаторами. Деньги от рекламы в Google не будут целиком уходить за границу, а вернутся в национальные СМИ. В плюс к этому все участники рынка получают информацию о тех самых алгоритмах Google и о том, как Google формирует медиасреду в стране.

Почему такой закон необходим в России и других странах

Глобальные цифровые монстры, наподобие Google или Facebook, создают приоритеты в новостном и развлекательном контентах. Кто присматривает за ними в России? Роскомнадзор — в деле распространения запрещенной информации. Антимонопольщики — на рынке рекламы. Регулирование, защищающее СМИ (создателей контента) в отношениях с цифровой платформой, где хранится и распространяется контент, отсутствует. Тем временем оно необходимо, потому что Google информационно, юридически, финансово мощнее любого контентмейкера в России. Google или Facebook могут поднять или выкинуть СМИ из собственных показов пользователям вне зависимости от его реальной популярности и вложенных в создание медиаматериала денег.

Этот пробел не охвачен госрегулированием, и он позволяет международным интернет-корпорациям зарабатывать монопольную сверхприбыль на чужой информации, а также формировать общественное мнение по стратегическим вопросам жизни государства вопреки экономическим и нематериальным потребностям его граждан. Google и Facebook осуществляют такую деятельность в России на основе непрозрачных алгоритмов.

Ясно, почему австралийцы устанавливают новый вид регулирования, попутно решая задачи, необходимые государственной власти. Их проект закона мягко, почти не нарушая обычный гражданский оборот, ставит СМИ и цифровые платформы в равные условия для переговоров. Кодекс ведения переговоров между СМИ и мировыми цифровыми платформами российский законодатель может использовать как модель для формирования собственного закона. ФАН приводит текст кодекса полностью.

Не все так просто. Цифровое сопротивление в действии

В новостной выдаче медиаагрегаторов на территории России не найти ссылок на этот кейс австралийского парламента. С нашей точки зрения, это объяснимо. Если не знаешь, что точно искать, сложно просто и с первого раза получить от поисковика новость, которая не нужна ему в выдаче.

Google и Facebook не ждут безучастно принятия невыгодного закона парламентом Австралии. Здесь он подается всеми доступными способами, в том числе в контекстной рекламе на Youtube, как закон об ограничении свободы в Интернете. К пропаганде международная корпорация подключила самых популярных инфлюенсеров. За Google выступает PewDiePie со 108 млн подписчиков. Facebook напугал пользователей, что откажется от новостного и медийного контента Австралии.

Напомним, в России открытое противостояние Google со СМИ началось с блокировки популярного аккаунта ФАН на видеохостинге Youtube.