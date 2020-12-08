МВД РФ перечислило основания для отказа в приеме экзамена на права

Москва, 8 декабря. МВД России перечислило основания для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол.

Согласно проекту приказа ведомства, причиной отказа в проведении экзамена для группы станет отсутствие сведений о кандидатах в водители. Предоставить данные необходимо не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения ученика в группе.

Также отказ может поступить в случае отсутствия у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии.

Если одно из требований не будет выполнено и будет решено отказать в приеме экзамена, то Госавтоинспекция направит в автошколу уведомление с обоснованием причин отказал через заказное письмо, либо лично вручит представителю автошколы.

В начале декабря в России вступил в силу приказ, который вносит изменения в водительские удостоверения и ПТС. В частности, в ПТС будут вносить сведения о сроках государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе автомобиля.