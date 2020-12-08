Доверчивая петербурженка отдала мошенникам 175 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 8 декабря. Злоумышленники представились сотрудниками банка и сообщили, что с карты пенсионерки якобы пытаются украсть деньги.

Лже-сотрудники «государственной безопасности» убедили пенсионерку перевести ее сбережения на якобы безопасный счет. Доверившись им, женщина сходила в ближайший банкомат и сняла 175 тысяч рублей, а затем перевела их на счет злоумышленников, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается, владелец лицевого счета, куда пенсионерка отправила деньги, устанавливается.

Случай еще одного обмана пожилой женщины произошел в Санкт-Петербурге. Мужчины пришли домой к пенсионерке и представились продавцами медицинской техники. Они втерлись к ней в доверие и убедили купить аппарат за 25 тысяч рублей. После женщина увидела, что у нее пропало полмиллиона рублей, которые она хранила в тумбочке под телевизором.