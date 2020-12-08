Жильцов многоквартирных домов предупредили о новых запретах с 2021 года

Москва, 8 декабря. Изменения коснутся хранения вещей, использования газовых приборов и пожарной безопасности в многоквартирных домах.

Жильцам со следующего года нельзя хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Обычно россияне складируют там продуктовые заготовки, вещи для дачи и отдыха. Газовые приборы с 2021 года запрещено использовать в случае неисправности или отсутствия технического обслуживания.

Нововведения позволяют использовать газовые плиты до диагностики за счет жильца. Массовые проверки без особой надобности организовываться не буду, пояснил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Горящие свечи и непотушенные сигареты запрещено оставлять на балконах без присмотра. Решетки на подвальных окнах и окнах, которые связаны с аварийным выходом, должны будут беспрепятственно открываться.

Стало известно, что в 2021 году изменится и порядок выплат пенсий. Размер пенсионных начислений будет зависеть от трудового стажа. Кроме того, у женщин будет возможность уйти на пенсию в 56 лет и шесть месяцев, а у мужчин — в 61 год и шесть месяцев.