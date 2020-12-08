Отец Децла пожаловался на поведение внука Тони

Москва, 8 декабря. Отец покойного рэпера Децла Александр Толмацкий разочарован поведением внука Тони. По его словам, подростка интересуют только деньги.

После гибели сына Толмацкий пытался сблизиться с внуком, но это удавалось с трудом. Мужчина звал Тони в гости, созванивался с ним, пытался восстановить диалог. Недавно подросток пошел на контакт с бабушкой и дедушкой, но, как оказалось, им двигали корыстные цели.

«Я виделся с ним несколько раз, но общением это назвать сложно. Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство. Но, может, это у всей сегодняшней молодежи так», — пожаловался Александр Толмацкий.

Пока Тони не унаследовал всю недвижимость и накопления отца, он периодически навещал родственников. Однако все изменилось, когда вопрос с деньгами решился.

Толмацкий убежден, что на его внука серьезное влияние оказывает мать. Он не слишком благосклонно относится к женщине, считая, что та привыкла жить на подачки.

Тони родился 2005 году в браке Децла с моделью Юлией Киселевой. Подросток пошел по стопам отца и занялся творчеством. Недавно Тони выпустил дебютный трек.

Популярного рэпера не стало в феврале прошлого года. Артист почувствовал себя плохо во время выступления в Ижевске, ему вызвали скорую помощь. Врачи пытались спасти звезду, но завести его сердце вновь медики не смогли. Децлу было 35 лет.