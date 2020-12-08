Эксперты подвергли критике достоверность событий сериала «Перевал Дятлова»

Москва, 8 декабря. Новый российский телесериал «Перевал Дятлова» имеет очень мало общего с реальной историей, заявил писатель Олег Архипов.

Он рассказал, что всего шесть эпизодов многосерийного фильма посвящены группе Игоря Дятлова. Архипов также отметил, что в сериале присутствуют вымышленные персонажи.

Экспертов возмутило поведение персонажей Зины Колмогоровой и Люды Дубининой. По их мнению, поведение героев в сериале слишком распутное, в реальной жизни они никогда бы не стали себя так вести. Помимо этого, среди киноляпов зрители выделили место съемок. По их мнению, локация не имеет ничего общего с реальным местом трагедии — Северным Уралом.

Архипов добавил, что сериалу не хватает атмосферности. Он считает, что в сериале не была показана борьба за жизнь туристической группы. Картине, по его мнению, явно не хватило драматизма.

Недавно блогер Даня Милохин и украинская певица MARUV сняли клип для «Перевала Дятлова». За основу своей композиции они взяли мотив советского хита «Есть только миг».