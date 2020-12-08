Красноярец отравил новорожденного сына жидкостью для электронных сигарет

Красноярск, 8 декабря. Месячный младенец оказался в больнице с отравлением из-за ошибки отца. Мужчина случайно напоил сына жидкостью для электронных сигарет.

Отец находился дома с сыном и решил дать ему укропную воду из шприца. По ошибке он взял другой шприц, в котором находилась жидкость для вейпа. Мужчина вызвал скорую и малыша увезли в больницу с тяжелым отравлением, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Врачи оказали помощь младенцу, сейчас он находится дома. Жизни и здоровью малыша больше ничего не угрожает. Проверку по факту произошедшего проводит краевое управление СК РФ.

Также стало известно, что в Астрахани проводят проверку по факту массового отравления посетителей бассейна. Людям стало плохо после обработки воды хлором.