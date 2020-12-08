Дело об организации финансовой пирамиды завели в Татарстане

Казань, 8 декабря. Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды «Финико». Компания незаконно работала на территории республики больше года.

В ходе проверки выяснилось, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляющие компанию в Татарстане, занимались привлечением денег от граждан. Преступники обещали клиентам доход в 25% годовых за счет инвестиций в фондовые рынки, криптовалюту и другие торговые инструменты.

Однако компания не обладала лицензией на осуществление деятельности форекс-дилера, также у нее не было регистрации ни в государственных реестрах, ни в налоговых органах. В итоге злоумышленники смогли привлечь около 80 миллионов рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. Все материалы уголовного дела направил в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан.

Во время пандемии коронавируса появилось большое количество финансовых пирамид, многие из которых выдают себя за иностранные проекты.