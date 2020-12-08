Петросян рассказал о нежелании знакомить сына со своей дочерью

Москва, 8 декабря. Юморист Евгений Петросян рассказал о сложных отношениях со своей дочерью Викториной. Причиной является развод с бывшей женой — артисткой Еленой Степаненко.

Дочь Петросяна негативно восприняла развод родителей и заняла сторону Степаненко. Новые отношения отца девушка восприняла в крайне негативном ключе. По словам юмориста, они вообще не общаются друг с другом.

«Поздравила ли Викторина с рождением сына? Конечно! Я вру. Нет. Мы не общаемся. Встретятся ли дети? Ну не знаю… Не хотел бы», — рассказал Петросян.

Шоумен заявил, что собирается исправить ошибки, допущенные в прошлом. Он считает, что уделял сцене слишком много внимания. Петросян пообещал правильно расставить приоритеты и начать больше времени проводить с семьей. Особенно трепетно юморист относится к своему новорожденному сыну Вагану.

Недавно Петросян заявил, что пытался «мирно» расстаться со своей бывшей супругой и даже намеревался сохранить творческий дуэт. Однако Степаненко стала инициатором «войны» между ними.