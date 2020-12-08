«Телефонный звонок» школьника обошелся учителю в Приморье в 740 тыс. рублей

Преображение, 8 декабря. Несовершеннолетнему жителю Приморья грозит уголовная ответственность за кражу нескольких сотен тысяч рублей с банковской карты учителя.

Согласно версии следствия, в прошлом месяце ученик под предлогом позвонить выпросил мобильный телефон у преподавателя. Вместо звонка подросток внес изменения в настройки приложения банка, тем самым разблокировав доступ к счету сотрудницы школы. Общая сумма ущерба составила более 740 тыс. рублей. Сейчас 15-летний злоумышленник находится под стражей.

«В течение нескольких дней он снял с банковского счета карты... денежные средства в сумме свыше 740 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению», — сказано на сайте СК России по региону.

Ранее эксперт по компьютерной безопасности Андрей Чечулин рассказал, как защитить денежные средства от похищения через смартфоны. По его словам, мошенники нашли новый способ: они устанавливают на аппарат программы удаленного доступа, с помощью которых получают свободу для действий с чужими счетами.