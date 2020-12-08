Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры Лободы в полосатом бикини

Москва, 8 декабря. Популярная певица Светлана Лобода покорила поклонников стройной фигурой в полосатом бикини. Звезда сделала снимок на фоне небоскребов и поделилась им с фанатами.

На фотографии Лобода позирует в черно-белом купальнике от Dior и парео такой же расцветки. Свой образ артистка дополнила массивными аксессуарами: солнцезащитными очками с золотистой оправой, длинными серьгами, цепочкой с кулонами и кольцами. Певица запечатлена на фоне мерцающих небоскребов.

Поклонники пришли в восторг от стильного и в то же время расслабленного образа 38-летней певицы. Под записью интернет-пользователи оставили сотни теплых и приятных слов. Большее впечатление на них произвел пресс знаменитости и ее вкус.

«Роскошная, спортивная девушка», — прокомментировал фанат.

«Нереально красивая», — добавил подписчик.

«Очень красивая вы, дорогая Светлана», — обратился к Лободе поклонник.

«Светлана, вы как всегда с высоты смотрите», — добавил фолловер.

Недавно Лобода отметила свой день рождения. Праздник она решила провести в Дубае. Певицу настолько впечатлил курорт, что она захотела переехать туда насовсем.

Исполнительница регулярно рассказывает фанатам о своих планах и мечтах. Обычно текстовые сообщения для поклонников она сопровождает пикантными фотографиями и снимками из личной жизни. Так, ранее Лобода сразила фолловеров, опубликовав фото в латексных штанах и обтягивающей кофте с открытым плечом. Для кадра знаменитость выбрала весьма соблазнительную позу — она легла на белоснежную кушетку, изящно показав все изгибы своего тела.