Четыре самолета РФ попали в десятку самых популярных в мире

Москва, 8 декабря. Российские самолеты вошли в топ-10 наиболее распространенных в мире образцов боевой авиатехники. Рейтинг составили журналисты британского издания Flight International.

Первое место в списке, по мнению авторов статьи, занимают американские истребители F-16. В строю военно-воздушных сил всех стран мира их насчитывают 2 267 самолетов.

На втором месте стоят российские многоцелевые истребители Су-27/30. Их оказалось более 1 057 единиц, что составляет 7% от общемирового парка боевых машин.

Многоцелевые истребители МиГ-29 попали на пятую строчку рейтинга (817 самолетов, 6% от общемирового парка). Седьмую позицию занимает штурмовик Су-25 (470 самолетов в мире, 3% от общемирового парка боевых самолетов). Замыкает топ-10 фронтовой бомбардировщик Су-24 — 389 машин.

Ранее американский военно-политический журнал The National Interest поделился статьей о новом российском ЗРК С-500 «Прометей». Авторы издания акцентировали внимание на возможности и боевые характеристики этой системы.