Труп сгоревшей женщины обнаружен в частном доме под Саратовом

Саратов, 8 декабря. В Ершовском районе произошел пожар в частном доме. Возгорание на придомовой территории заметили соседи, вызвавшие пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС быстро локализовали возгорание и обнаружили на летней кухне погибшую женщину. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Пожар произошел в селе Нестерово, сигнал поступил в 12 часов 39 минут. Загорелись диван и внутренняя отделка в частном доме. В результате пожара погибла женщина 1946 года рождения. На тушение выезжало две единицы техники, восемь человек личного состава», — рассказали ФАН в пресс-службе МЧС по Саратовской области.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели женщины. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

До этого сообщалось, что незрячая бабушка из Саратова не уследила за трехлетним внуком, игравшим с зажигалкой. В результате ребенок устроил пожар в доме.