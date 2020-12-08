Двое мужчин и женщина заживо сгорели при пожаре жилого дома в Башкирии

Уфа, 8 декабря. Тела троих человек обнаружены во время тушения открытого горения на территории жилого дома в Башкирии, следует из сообщения ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 00:34 по московскому времени. Прибывшие к дому по улице Крестьянская Баймакского района спасатели оценили площадь распространения пожара: она составила порядка 42 квадратных метров. Локализация горения зафиксирована в 01:43 по мск времени.

«В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: мужчина 1985 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщина 1964 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

Похожий случай ранее произошел в Тверской области. Там жертвами возгорания одноэтажного дома стали два человека. Личности погибших устанавливаются.