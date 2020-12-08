Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Башкирии

Уфа, 8 декабря. Тела двоих детей и двоих взрослых найдены на месте пожара в частном доме в Башкирии.

Трагедия произошла на территории башкирского села Малый Менеуз. Жертвами пожара стали четыре человека, среди которых 27-летний мужчина, 27-летняя женщина, а также двое детей семи и четырех лет, передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 02:06 по местному времени (00:06 по Москве). Огонь охватил двухквартирный дом из кирпича на площади 176 квадратных метров. Через 25 минут открытое горение удалось ликвидировать.

На месте происшествия работает следственная группа и спасатели. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Пожар в одноэтажном жилом доме ранее произошел в Тверской области. На месте происшествия были найдены тела двух человек.