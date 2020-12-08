Японские биологи рассказали о влиянии некоторых сортов чая на коронавирус

Токио, 8 декабря. Изучены способности летучих веществ красного, зеленого чая и улуна противостоять коронавирусу. Об эксперименте рассказали ученые из университета Киото.

Группа исследователей под руководством профессора Осама Мазды в ходе опытов смешивала раствор SARS-CoV-2 с разными чайными напитками. Затем полученным составом были обработаны зараженные коронавирусом поверхности. Оказалось, что летучие вещества красного чая моментально нейтрализовали COVID-19. Обжаренные листья зеленого чая и китайского улуна смогли заблокировать отдельные частицы коронавируса, однако полностью уничтожить его у них не получилось.

Исследование было проспонсировано несколькими крупными чайными бизнесами Японии. О воздействии напитков на вирус внутри человеческого организма пока данных нет.

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