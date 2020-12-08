Disney расскажет о новых проектах своих анимационных студий 10 декабря

Москва, 8 декабря. Кинокомпания Disney анонсирует названия новых кинофильмов от студий Pixar, Lucasfilm и Marvel на встрече с инвесторами.

Речь пойдет о таких картинах, как «Пиноккио», а также предыстория «101 далматинца», главным персонажем которой станет злодейка Круэлла Де Виль. На встрече с инвесторами также станет известно, будут ли премьеры транслироваться в кинотеатрах, либо студии ограничатся их показом на стриминговой платформе Disney+.

Одним из самых главных вопросов для зрителей является судьба мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия». Кроме того фанатам станут известны даты выхода «Сокола» и «Зимнего солдата».

Ранее появилась информация о том, что Disney планирует отказаться от премьер своих фильмов в кинотеатрах. Для этого кинокомпания задействует стриминговый сервис Disney+.