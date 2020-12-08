Бари Алибасова выписали домой после передозировки «Виагрой»

Москва, 8 декабря. Продюсер Бари Алибасов находится дома и соблюдает постельный режим. Его выписали после отравления «Виагрой», рассказал PR-директор Вадим Горжанкин.

Одной из версий резкого ухудшения здоровья продюсера Бари Алибасова все еще считается отравление «Виагрой». Анализы показали, что кроме этого препарата Алибасов принимал и другие таблетки. Почему произошла передозировка, еще предстоит выяснить, заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Вопрос в том, что он пьет таблетки из таблетницы по дням, и кто-то перепутал все эти таблетки, где-то оказалось гораздо больше таблеток. Сейчас мы разбираемся, кто это мог сделать, либо он сам перепутал, либо кто-то», – прокомментировал PR-директор.

В ближайшие дни представитель артиста пообещал озвучить основную версию произошедшего. Здоровью продюсера на данный момент ничего не угрожает.

«Его выписали, сейчас он находится дома. Естественно, что после больницы ему необходимо прийти в более активное состояние. Поэтому сейчас он проводит время в более спокойном режиме», – доложил Горжанкин.

Случай с передозировкой «Виагрой» прокомментировал шоумена Иван Ургант. Телеведущий убежден, что ситуация закончится хорошо. Он пригласил Бари Алибасова на программу и выразил желание услышать историю произошедшего лично от артиста.