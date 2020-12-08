Итальянский врач Скотти перечислил синдромы «пост-COVID-19»

Рим, 8 декабря. Бывшие пациенты с COVID-19 в течение неопределенного времени могут испытывать проблемы с легкими, мозгом, печенью, сердцем, почками и другими органами.

Треть вылечившихся от COVID-19 людей переживают различные синдромы, рассказал генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти. Всех экс-пациентов необходимо разделить на две группы по степени тяжести перенесенной болезни, чтобы изучить действие вируса на человека, передает РИА Новости.

«Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — заявил Скотти.

Люди, перенесшие COVID-19, часто страдают из-за слабости и психических проблем. Часть бывших пациентов (15%) нуждается в длительном наблюдении у врача.

Недавно доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19. Процесс может продолжаться 12 месяцев.