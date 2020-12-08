Режиссер «Крестного отца» рассказал о возможном продолжении франшизы

Москва, 8 декабря. Режиссер трилогии «Крестный отец» Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что не будет снимать продолжение знаменитой гангстерской саги.

Режиссер сообщил, что «Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне», являющаяся обновленной версией третьей части, — последняя его работа в этой серии. Коппола подчеркнул, что он «завязал» с «Крестным отцом», а если продолжение и будет, то уже не его авторства — правами на трилогию владеет кинокомпания Paramount.

«Крестный отец» — одна из самых известных экранизаций жизни итало-американской мафии в США. Два из трех фильмов франшизы получили премию «Оскар» в различных номинациях. Главную роль в саге исполнил Аль Пачино, для которого эта работа стала прорывом в актерской карьере.

Сам Аль Пачино, снявшийся в новом фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», недавно рассказал, почему его герой так много ест мороженное с сиропом. В кинокартине он сыграл американского профсоюзного лидера Джимми Хоффу, который в 1975 году исчез при загадочных обстоятельствах.