Спектакли с участием Добронравова на грани закрытия

Москва, 8 декабря. Спектакли с участием актера Федора Добронравова могут исчезнуть из репертуара театра Чехова. О бедственном положении рассказал худрук Леонид Трушкин.

Ситуация, по словам Трушкина, сложилась катастрофическая. На фоне пандемии коронавируса можно продавать только 25% билетов. Этих денег хватает на оплату аренды театра. Актеры, занятые в спектаклях, выступают практически бесплатно, чтобы выполнить свои обязательства перед зрителями, которые купили билеты ранее.

Трушкин бьет тревогу: многие сотрудники театра могут остаться без средств к существованию. По словам художественного руководителя, по договору работают монтировщики, костюмеры, реквизиторы и другие члены постановочной команды.

«Все они останутся без средств к существованию. Непонятно, откуда брать деньги на оплату артистов. Сейчас мы работаем себе в убыток», — пояснил Трушкин.

Он подчеркнул, что артисты Чехова всегда получали гораздо больше, чем их коллеги в государственных театрах. Но если проблема не решится, то театр с историей в 30 лет придется закрыть.

«Федор Добронравов работает не только из-за денег. Он служит делу. Если придется играть бесплатно, он будет работать бесплатно», — добавил художественный руководитель в беседе с Kp.ru.

Ограничительные меры в театрах были введены на фоне распространения коронавируса. В частности, заполняемость зала на спектакли должна быть максимум 25%.